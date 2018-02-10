Джерард Батлер вступил в переговоры с преступником в отрывке из «Охоты на воров»

Опубликован дублированный отрывок из экшн-триллера Кристиана Гьюдгэста «Охота на воров»
.
По сюжету начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса Большой Ник (Джерард Батлер
) ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор Мерримен (Пабло Шрайбер
) планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.
В картине также заняты О’Ши Джексон-младший
, Фифти Сент
, Соня Балморс
, Олег Тактаров
и другие актёры.
В российский прокат «Охота на воров» вышла 8 февраля
.
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