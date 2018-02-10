Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джерард Батлер вступил в переговоры с преступником в отрывке из «Охоты на воров»

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Опубликован дублированный отрывок из экшн-триллера Кристиана Гьюдгэста «Охота на воров».



По сюжету начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса Большой Ник (Джерард Батлер) ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор Мерримен (Пабло Шрайбер) планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

В картине также заняты О’Ши Джексон-младший, Фифти Сент, Соня Балморс, Олег Тактаров и другие актёры.

В российский прокат «Охота на воров» вышла 8 февраля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Трейлер фильма
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Соня БалморсДжерард БатлерКёртис Джеймс ДжексонОлег ТактаровПабло Шрайбер
фильмы
Охота на воров

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зернигар Агакишиева
8 февраля ушла из жизни актриса Зернигар Агакишиева.
Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Владимир Зельдин
Леонхард Мерзин
Егор Морозов
Марина Полицеймако
Юлия Полубинская
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Элизабет Бэнкс
Роберт Вагнер
Филип Гленистер
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс (II)
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Лёд
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Сердцеед
исторический фильм, комедия
Франция, 2018
50 оттенков свободы
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2018
Уиджи: Проклятие Вероники
мистика, фильм ужасов
Испания, 2017
12 мелодий любви
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Место встречи
драма, комедия
Италия, 2017
Охота на воров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Хит
драма
Россия, 2017
Колесо чудес
драма
США, 2017
Трон эльфов
приключения, фэнтези
Китай, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью