Элизабет Олсен станет вдовой по заказу Facebook

Элизабет Олсен
утверждена на главную роль в десятисерийной трагикомедии, известной под названием «Вдова»
, разработкой которой занимается Facebook.
Согласно Deadline, Олсен воплотит образ молодой вдовы, которая в попытке справиться с горем возобновляет отношения с кем-то из её незамужней жизни. Ранее проект разрабатывался для Showtime, но позднее им заинтересовался Facebook, чьё руководство задумало создать свой оригинальный контент.
Над сериалом трудится в качестве создателя и сценариста Кит Стейнкилнер
(«Зельда: Начало всего»
), а шоураннером выступает Лиззи Уайсс
. Исполнительными продюсерами числятся Олсен, Уайсс и Джеймс Понсольдт
(«Мастер не на все руки»
), который возьмёт на себя постановку парочки эпизодов, начиная с пилотного.
За производство отвечают Big Beach TV и Brillstein Entertainment Partners, а посмотреть новое телешоу можно будет на онлайн-платформе Facebook Watch.
обсуждение >>