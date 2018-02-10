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Элизабет Олсен станет вдовой по заказу Facebook

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Элизабет Олсен утверждена на главную роль в десятисерийной трагикомедии, известной под названием «Вдова», разработкой которой занимается Facebook.

Элизабет Олсен

Согласно Deadline, Олсен воплотит образ молодой вдовы, которая в попытке справиться с горем возобновляет отношения с кем-то из её незамужней жизни. Ранее проект разрабатывался для Showtime, но позднее им заинтересовался Facebook, чьё руководство задумало создать свой оригинальный контент.

Над сериалом трудится в качестве создателя и сценариста Кит Стейнкилнер («Зельда: Начало всего»), а шоураннером выступает Лиззи Уайсс. Исполнительными продюсерами числятся Олсен, Уайсс и Джеймс Понсольдт («Мастер не на все руки»), который возьмёт на себя постановку парочки эпизодов, начиная с пилотного.

За производство отвечают Big Beach TV и Brillstein Entertainment Partners, а посмотреть новое телешоу можно будет на онлайн-платформе Facebook Watch.
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