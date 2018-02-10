Натан Филлион влюбится в Мелиссу О'Нил

Звёзды культовых фантастических сериалов «Светлячок»
и «Тёмная материя»
, коих закрыли раньше времени, встретятся на одной съёмочной площадке.
Как сообщает TVline
, Мелисса О'Нил
присоединилась к Натану Филлиону
в многосерийной полицейской трагикомедии ABC «Новобранец»
(The Rookie).
В сериале, основанном на случае из жизни, Филлиону достался образ Джона Нолана, являющегося старейшим новобранцем в истории полиции Лос-Анджелеса. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан переезжает в Лос-Анджелес из тихого городка, дабы осуществить свою мечту и стать полицейским. Главному герою предстоит превзойти всех молодых новобранцев и преодолеть все трудности, чтобы его признали годным к службе.
О'Нил сыграет начинающего копа Люси, в которую влюбится Нолан. В сериале также заняты Эрик Винтер
и Афтон Уильямсон
.
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