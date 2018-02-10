Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Натан Филлион влюбится в Мелиссу О'Нил

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Звёзды культовых фантастических сериалов «Светлячок» и «Тёмная материя», коих закрыли раньше времени, встретятся на одной съёмочной площадке.

Мелисса О'Нил

Как сообщает TVline, Мелисса О'Нил присоединилась к Натану Филлиону в многосерийной полицейской трагикомедии ABC «Новобранец» (The Rookie).

В сериале, основанном на случае из жизни, Филлиону достался образ Джона Нолана, являющегося старейшим новобранцем в истории полиции Лос-Анджелеса. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан переезжает в Лос-Анджелес из тихого городка, дабы осуществить свою мечту и стать полицейским. Главному герою предстоит превзойти всех молодых новобранцев и преодолеть все трудности, чтобы его признали годным к службе.

О'Нил сыграет начинающего копа Люси, в которую влюбится Нолан. В сериале также заняты Эрик Винтер и Афтон Уильямсон.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Натан Филлион станет старейшим «Новобранцем»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Натан Филлион
фильмы
Светлячок

фотографии >>
Натан Филлион влюбится в Мелиссу О'Нил фотографии
Мелисса О'Нил
Мелисса О'Нил
Мелисса О'Нил
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зернигар Агакишиева
8 февраля ушла из жизни актриса Зернигар Агакишиева.
Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Тимур Батрутдинов
Жанна Воробьёва
Александр Коршунов
Виктория Малекторович
Любовь Орлова
Юрий Померанцев
Владислав Резник
Андрей Сергеев
Наталия Солдатова
Тэйлор Лотнер
Дамиан Льюис
Лесли Нильсен
Берт Рейнолдс
Эва Скибиньская
Казимеж Фабисяк
Дженнифер Энистон
все родившиеся 11 февраля >>

Афиша кино >>

Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Журналист
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2016
Муми-Тролли. Зимняя сказка
приключения, семейное кино, экранизация
Польша, Финляндия, 2017
SOS Матросу
музыкальный фильм
Россия, 2016
Махнём на луну
детский фильм, комедия, приключения
Перу, 2017
Недруги
вестерн, драма, приключения
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Поезд на Париж
драма, исторический фильм, триллер
США, 2018
Призрачная нить
драма
США, 2017
Язычники
драма
Россия, 2018
Лёд
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Сердцеед
исторический фильм, комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью