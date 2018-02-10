Умер композитор Йохан Йоханнссон

Вчера, 9 февраля
, в Берлине на 49
году жизни скончался известный исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон
, номинант «Оскара» и обладатель «Золотого глобуса».
Печальную новость сообщил сайт Deadline со ссылкой на менеджера композитора Тима Хусома
, который подтвердил информацию. Причина смерти не называется.
Йоханн Йоханнссон известен, прежде всего, плодотворным сотрудничеством с режиссёром Дени Вильнёвым
, для чьих фильмов «Прибытие»
, «Убийца»
и «Пленницы»
он сочинил незабываемые композиции. Всего на счету композитора музыка к 44 кинокартинам, среди которых «Пепел и снег»
, «Вселенная Стивена Хокинга»
, «Личное»
, «Ради Эллен»
, «Гонка века»
, «Мария Магдалина»
и многие другие.
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