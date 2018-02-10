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Умер композитор Йохан Йоханнссон

10 февраля
2018 год

Новости кино >>
10 февраля 2018
Вчера, 9 февраля, в Берлине на 49 году жизни скончался известный исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номинант «Оскара» и обладатель «Золотого глобуса».

Умер композитор Йохан Йоханнссон

Печальную новость сообщил сайт Deadline со ссылкой на менеджера композитора Тима Хусома, который подтвердил информацию. Причина смерти не называется.

Йоханн Йоханнссон известен, прежде всего, плодотворным сотрудничеством с режиссёром Дени Вильнёвым, для чьих фильмов «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы» он сочинил незабываемые композиции. Всего на счету композитора музыка к 44 кинокартинам, среди которых «Пепел и снег», «Вселенная Стивена Хокинга», «Личное», «Ради Эллен», «Гонка века», «Мария Магдалина» и многие другие.
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Умер композитор Йохан Йоханнссон фотографии
Умер композитор Йохан Йоханнссон фотографии
Умер композитор Йохан Йоханнссон фотографии
Умер композитор Йохан Йоханнссон фотографии
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