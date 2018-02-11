Дэвид Гойер покинул режиссерское кресло «Повелителей вселенной»

Студия Sony Pictures вела переговоры с Гойером на счет этой должности ранее, однако он отказался «из-за других обязательств». Гойер работает сейчас над сериалами «Криптон» и «Основание».
Тем не менее, он все-таки будет участвовать в съемках картины в качестве сценариста и исполнительного продюсера.
фото: Cannon Films
Зрителям обещают, что сюжет нового проекта, за исключением ключевых персонажей, никак не будет связан с картиной 1987 года с Дольфом Лундгреном. Релиз перезапуска «Повелителей вселенной» намечен на 18 декабря 2019 года.
По сюжету оригинального фильма далеко на краю Вселенной стоит замок Старого черепа, служители которого на протяжении тысячелетий поддерживали ее гармонию и мир. Но внезапно тёмные силы во главе со злым и жестоким колдуном Скелетором захватили замок и мирную планету. Им противостоит отважный галактический герой Хи-Мен и его друзья. Решающая схватка переносится на Землю в небольшой калифорнийский городок, где на помощь силам добра приходит молодая пара Джули и Кевина, случайно вовлеченная в конфликт.
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