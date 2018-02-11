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Даг Джонс присоединился к актерскому составу спин-оффа «Реальных упырей»

11 февраля
2018 год

Новости кино >>
11 февраля 2018
Даг Джонс исполнит роль в пилотной серии спин-оффа «Реальных упырей». Об этом сообщает издание Empire.

Кроме того, в эпизоде появятся Бини Фелдштейн, Марк Прокш и Джейк Макдорман. Ранее к актерскому составу уже присоединились Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу и Харви Гильен.

Даг Джонс присоединился к актерскому составу спин-оффа «Реальных упырей»

Исполнительными продюсерами спин-оффа выступят авторы оригинальной ленты – Таика Вайтити и Джемейн Клемент. Ожидается, что в центре сюжета 6-серийной картины окажутся два героя оригинального фильма – наивные полицейские Карен и Майк, стремящиеся защитить жителей Веллингтона от всего сверхъестественного.

Фильм «Реальные упыри» рассказывает историю жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.
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