Даг Джонс присоединился к актерскому составу спин-оффа «Реальных упырей»

Даг Джонс
исполнит роль в пилотной серии спин-оффа «Реальных упырей
». Об этом сообщает издание Empire
.
Кроме того, в эпизоде появятся Бини Фелдштейн
, Марк Прокш
и Джейк Макдорман
. Ранее к актерскому составу уже присоединились Кайван Новак
, Мэтт Берри
, Натасия Деметриу
и Харви Гильен
.
Исполнительными продюсерами спин-оффа выступят авторы оригинальной ленты – Таика Вайтити
и Джемейн Клемент
. Ожидается, что в центре сюжета 6-серийной картины окажутся два героя оригинального фильма – наивные полицейские Карен и Майк, стремящиеся защитить жителей Веллингтона от всего сверхъестественного.
Фильм «Реальные упыри» рассказывает историю жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.
обсуждение >>