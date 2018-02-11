Звезда «Призрачной нити» снимется в сиквеле «Девушки с татуировкой дракона»

В актёрский состав «Девушки, которая застряла в паутине» ранее вошли Клэр Фой в роли Лисбет Саландер, Сильвия Хукс, которая сыграет ее сестру-близнеца, и Клэс Банг, исполняющий роль антагониста. Норвежский актер Сверрир Гуднасон, известный по картине «Борг/Макинрой», исполнит роль журналиста Микаэля Блумквиста, которую в оригинальном фильме сыграл Дэниел Крэйг.
фото: Vincent van de Wijngaard
Режиссерское кресло занял Федерико Альварес. Съемки проходят в Берлине и Стокгольме. Релиз фильма запланирован на 9 ноября 2018 года.
Оригинальная картина «Девушка с татуировкой дракона» снята по роману писателя и журналиста Стига Ларссона. Фильм рассказывает о том, как журналист Микаэль Блумквист ведет расследование загадочного исчезновения родственницы промышленного магната. Разобраться в запутанной истории журналисту помогает загадочная девушка-хакер Лисбет Саландер, которая внешне похожа на подростка, красит волосы в иссиня-черный цвет и демонстрирует татуировки.
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