Элизабет Мосс сыграет сестру 35-го президента США

Элизабет Мосс станет главной героиней фильма «Письма от Розмари», который расскажет о жизни старшей сестры 35-го презента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
Ритеш Батра займет режиссерское кресло картины, основанной на работе Ника Ярборо и попавшей в «Черный список лучших сценариев». Продюсерами выступят Майкл Берман и Кевин Турен.
фото: The Hollywood reporter
«Мы в восторге от того, что воплотим в жизнь эту пронзительную и правдивую историю об одной из скрытых жемчужин семьи Кеннеди», – заявили продюсеры.
Ранее сообщалось, что главную роль в картине может исполнить Эмма Стоун.
У Розмари Кеннеди в подростковом возрасте начали проявляться признаки психического расстройства, однако семья это скрывала. Девушка стала одним из первых пациентов, кому сделали префронтальную лоботомию: это превратило ее в нетрудоспособного инвалида. Всю последующую жизнь Розмари провела в уединении.
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