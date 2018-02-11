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Элизабет Мосс сыграет сестру 35-го президента США

11 февраля
2018 год

Новости кино >>
11 февраля 2018
Элизабет Мосс станет главной героиней фильма «Письма от Розмари», который расскажет о жизни старшей сестры 35-го презента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Ритеш Батра займет режиссерское кресло картины, основанной на работе Ника Ярборо и попавшей в «Черный список лучших сценариев». Продюсерами выступят Майкл Берман и Кевин Турен.

Элизабет Мосс сыграет сестру 35-го президента США
фото: The Hollywood reporter

«Мы в восторге от того, что воплотим в жизнь эту пронзительную и правдивую историю об одной из скрытых жемчужин семьи Кеннеди», – заявили продюсеры.

Ранее сообщалось, что главную роль в картине может исполнить Эмма Стоун.

У Розмари Кеннеди в подростковом возрасте начали проявляться признаки психического расстройства, однако семья это скрывала. Девушка стала одним из первых пациентов, кому сделали префронтальную лоботомию: это превратило ее в нетрудоспособного инвалида. Всю последующую жизнь Розмари провела в уединении.
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персоны
Элизабет МоссЭмма Стоун

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№ 1
Т-татьян@   11.02.2018 - 15:02
Сколько всего фильмов о семье Кеннеди? В последнее время эта фамилия вызывает огромный интерес. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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