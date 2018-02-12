Джейк Джилленхол, Энсел Эльгорт и Зендая предстанут на экранах «В лучшем виде»

Джейк Джилленхол, Энсел Эльгорт и Зендая присоединились к актерскому составу криминального триллера «В лучшем виде» (Finest Kind), режиссурой которого займется обладатель «Оскара» за лучший адаптированный сценарий Брайан Хелгеленд. Об этом сообщает издание The Deadline.
фото: CARLOS TISCHLER/REX/SHUTTERSTOCK
В центре сюжета – история двух братьев (Джилленхол и Эльгорт), заключивших опасную сделку с преступным синдикатом в Бостоне, которая втянет их в подпольный мир города.
Продюсерами картины выступят Гэри Фостер, Русс Краснов, Ден Фридкин и Брэдли Томас. К ним также присоединится Джилленхол.
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