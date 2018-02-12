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«Прочь» стал лучшим фильмом по версии Гильдии сценаристов США

12 февраля
2018 год

Новости кино >>
12 февраля 2018
Картина Джордана Пила «Прочь» признана победителем в категории «Лучший оригинальный сценарий» премии Гильдии сценаристов США.

Конкурентами фильма были работы Гильермо дель Торо и Ванессы ТейлорФорма воды»), Греты ГервигЛеди Бёрд»), Эмили В. Гордон и Кумэйла НанджианиЛюбовь – болезнь») и Стивена РоджерсаТоня против всех»).

«Прочь» стал лучшим фильмом по версии Гильдии сценаристов США

Премию за «Лучший адаптированный сценарий» получила картина Джеймса Айвори «Зови меня своим именем», которая соревновалась с «Горе-творцом» Скотта Нойстедтера и Майкла Уэбера, «Логаном» Скотта Фрэнка, Джеймса Мэнголда и Майкла Грина, «Большой игрой» Аарона Соркина, а также «Фермой «Мадбаунд» Вирджила Уильямса и Ди Риис.

Лучшей документальной картиной, по версии Гильдии, стал фильм «Джейн» Бретта Моргена.

Полный список победителей и номинантов размещен на сайте Гильдии.
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Джеймс АйвориГрета ГервигАарон СоркинГильермо дель Торо
фильмы
Большая играЗови меня своим именемЛеди БёрдЛоган: РосомахаПрочьТоня против всехФорма воды

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