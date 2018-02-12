«Прочь» стал лучшим фильмом по версии Гильдии сценаристов США

Картина Джордана Пила
«Прочь
» признана победителем в категории «Лучший оригинальный сценарий» премии Гильдии сценаристов США.
Конкурентами фильма были работы Гильермо дель Торо
и Ванессы Тейлор
(«Форма воды
»), Греты Гервиг
(«Леди Бёрд
»), Эмили В. Гордон
и Кумэйла Нанджиани
(«Любовь – болезнь
») и Стивена Роджерса
(«Тоня против всех
»).
Премию за «Лучший адаптированный сценарий» получила картина Джеймса Айвори
«Зови меня своим именем
», которая соревновалась с «Горе-творцом
» Скотта Нойстедтера
и Майкла Уэбера
, «Логаном
» Скотта Фрэнка
, Джеймса Мэнголда
и Майкла Грина
, «Большой игрой
» Аарона Соркина
, а также «Фермой «Мадбаунд
» Вирджила Уильямса
и Ди Риис
.
Лучшей документальной картиной, по версии Гильдии, стал фильм «Джейн
» Бретта Моргена
.
Полный список победителей и номинантов размещен на сайте
Гильдии.
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