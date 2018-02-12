Мэми Гаммер сыграет молодую маму в «Настоящем детективе»

Актриса Мэми Гаммер
, сыгравшая вместе со своей матерью Мерил Стрип
в картине «Рики и Флэш
», присоединилась к актерскому составу криминального сериала «Настоящий детектив
». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Она исполнит роль молодой мамы, которая окажется в центре трагического преступления.
Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто
. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи
и Вуди Харрельсона
. В новых эпизодах также появится Махершала Али
.
Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются аж в трёх временных периодах.
Премьера первого сезона состоялась в январе 2014 года. Картина – это, по сути, история многолетнего расследования серийных убийств в штате Луизиана.
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