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Мэми Гаммер сыграет молодую маму в «Настоящем детективе»

12 февраля
2018 год

Новости кино >>
12 февраля 2018
Актриса Мэми Гаммер, сыгравшая вместе со своей матерью Мерил Стрип в картине «Рики и Флэш», присоединилась к актерскому составу криминального сериала «Настоящий детектив». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Она исполнит роль молодой мамы, которая окажется в центре трагического преступления.

Мэми Гаммер сыграет молодую маму в «Настоящем детективе»

Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона. В новых эпизодах также появится Махершала Али.

Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются аж в трёх временных периодах.

Премьера первого сезона состоялась в январе 2014 года. Картина – это, по сути, история многолетнего расследования серийных убийств в штате Луизиана.
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Махершалалхашбаз АлиМэми ГаммерМэттью МакконахиМерил СтрипВуди Харрельсон
фильмы
Настоящий детективРики и Флэш

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