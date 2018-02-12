Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля

Обладатель «Золотого льва» за картину «Форма воды» Гильермо дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в этом году. Об этом сообщает издание Variety.
фото: Laura Antonelli/REX/Shutterstock
«Выступить в качестве президента в Венеции – это огромная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью, - цитирует режиссера издание. – Венеция – это окно в мировое кино и возможность отпраздновать его мощь и культурную значимость».
75-й Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году с 29 августа по 8 сентября.
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