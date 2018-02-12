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40-й Московский международный кинофестиваль объявил первые программы

12 февраля
2018 год

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12 февраля 2018
40-й Московский международный кинофестиваль, который состоится 19-26 апреля, публикует список первых специальных программах смотра.

В рамках фестиваля пройдет ретроспектива, посвященная 100-летию знаменитого шведского режиссера, трехкратного лауреата премии «Оскар» Ингмара Бергмана. «Persona: Ингмар Бергман» включает в себя 20 работ мастера – в том числе ленты, которые ранее никогда не демонстрировались в России.

Участники также смогут насладиться специальной программой «Две недели длиной в 50 лет»: в нее войдут самые интересные картины Каннской секции «Двухнедельник режиссеров».

40-й Московский международный кинофестиваль объявил первые программы

«Традиционные «Российские программы» пройдут, как обычно, в Доме кино. Подготовкой этой части займется команда, работавшая над Российскими программами в предыдущие годы, – сообщил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов. – А Союз кинематографистов при участии молодежного центра презентует новый проект «Фестиваль регионального молодёжного кино России».

При этом российские картины, имеющие потенциал для показа на зарубежных фестивалях или выхода в международный прокат, а также находящиеся на стадии work-in-progress, будут продемонстрированы зарубежным гостям и дистрибьюторам. Часть показов состоится в кинотеатрах городской сети «Москино».
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