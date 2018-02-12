Режиссер «Невесты» и «Русалки. Озеро мертвых» снимет новый мистический хоррор

Кинокомпания QS Films продюсера Ивана Капитонова
и режиссера Святослава Подгаевского
начала подготовку к съемкам нового мистического хоррора «Яга. Кошмар темного леса
».
«Мы готовимся к съемкам фильма, который с точки зрения жанра можно определить, как «современная страшная сказка», ближайшими примерами которого являются такие хиты, как «Оно» и сериал «Очень странные дела
», – отметил Капитонов. – Полагаю, что зрителям будет интересно увидеть на экране воплощение своих детских страхов не только в новой интерпретации, но и с учетом их актуализации: например, злая Баба Яга заманивала в лес детей и убивала их. В нашем же фильме маленького ребенка похищает няня
».
По словам Подгаевского, который выступит режиссером, этот проект – «новый шаг в развитии жанра в России». «Мы планируем снять масштабную, яркую, страшную, но при этом глубокую историю, где мы пытаемся превзойти все то, что мы уже сняли до этого
», – подчеркнул он.
Лента расскажет о современном воплощении Бабы Яги – главном монстре русской мифологии, ведьме, которая живет на границе мира живых и мертвых.
Съемки фильма, которые начнутся в апреле, планируется завершить к июню 2018 года. Релиз ожидается зимой 2019 года.
обсуждение >>