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Режиссер «Невесты» и «Русалки. Озеро мертвых» снимет новый мистический хоррор

12 февраля
2018 год

Новости кино >>
12 февраля 2018
Кинокомпания QS Films продюсера Ивана Капитонова и режиссера Святослава Подгаевского начала подготовку к съемкам нового мистического хоррора «Яга. Кошмар темного леса».

«Мы готовимся к съемкам фильма, который с точки зрения жанра можно определить, как «современная страшная сказка», ближайшими примерами которого являются такие хиты, как «Оно» и сериал «Очень странные дела», – отметил Капитонов. – Полагаю, что зрителям будет интересно увидеть на экране воплощение своих детских страхов не только в новой интерпретации, но и с учетом их актуализации: например, злая Баба Яга заманивала в лес детей и убивала их. В нашем же фильме маленького ребенка похищает няня».

Режиссер «Невесты» и «Русалки. Озеро мертвых» снимет новый мистический хоррор

По словам Подгаевского, который выступит режиссером, этот проект – «новый шаг в развитии жанра в России». «Мы планируем снять масштабную, яркую, страшную, но при этом глубокую историю, где мы пытаемся превзойти все то, что мы уже сняли до этого», – подчеркнул он.

Лента расскажет о современном воплощении Бабы Яги – главном монстре русской мифологии, ведьме, которая живет на границе мира живых и мертвых.

Съемки фильма, которые начнутся в апреле, планируется завершить к июню 2018 года. Релиз ожидается зимой 2019 года.
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Иван КапитоновСвятослав Подгаевский
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