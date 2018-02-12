ревью

Новости кино «Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» поборются за главный приз Премии АПКиТ Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявит лауреатов 15 марта.

Новости кино Режиссер «Невесты» и «Русалки. Озеро мертвых» снимет новый мистический хоррор «Яга. Кошмар темного леса» актуализирует детские страхи.

Новости кино 40-й Московский международный кинофестиваль объявил первые программы Перспективные российские картины в этом году покажут также в сети «Москино».

Новости кино Гильермо дель Торо возглавит жюри 75-го Венецианского кинофестиваля Международный конкурс пройдет с 29 августа по 8 сентября.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Окей, Google, что посмотреть в столице Германии? «Довлатов», «Астрид Лингред», «День Победы» и другие фильмы, которые приготовил 68-ой международный кинофестиваль в Берлине

История кино «Пепе ле Моко», Франция (1937) По выходе на экраны «Пепе ле Моко» был встречен критикой презрительно.