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«Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» поборются за главный приз Премии АПКиТ

12 февраля
2018 год

Новости кино >>
12 февраля 2018
Картины «Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» номинированы на Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».

«Лучшим телевизионным сериалом» может стать «Молодежка», «Последний мент» или «След». Звание «Лучшего комедийного сериала» достанется «Ивановым-Ивановым», «Ольге» или «Отелю «Элеону».

«Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» поборются за главный приз Премии АПКиТ

«Лунтик и его друзья», «Маша и Медведь» и «Фиксики» поборются за приз в категории «Лучший анимационный сериал».

На звание «Лучшей документальной картины» претендуют «Дело декабристов», «Подлинная история русской революции» и «Ким Филби. Тайная война».

Премия АПКиТ вручается ежегодно с 2013 года. Это единственный в России профессиональный приз, присуждаемый кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, а также отмечающий представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие.

Церемония вручения VI Премии АПКиТ состоится 15 марта. С полным списком номинаций можно ознакомиться на сайте премии.
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фильмы
АритмияДвижение вверхДело декабристовИвановы-ИвановыЛунтик и его друзьяМаша и МедведьМолодёжкаОльгаОтель ЭлеонПодлинная история Русской революцииПоследний ментСалют-7СледФиксики

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