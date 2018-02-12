«Аритмия», «Движение вверх» и «Салют-7» поборются за главный приз Премии АПКиТ

Картины «Аритмия
», «Движение вверх
» и «Салют-7
» номинированы на Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения
(АПКиТ) в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».
«Лучшим телевизионным сериалом» может стать «Молодежка
», «Последний мент
» или «След
». Звание «Лучшего комедийного сериала» достанется «Ивановым-Ивановым
», «Ольге
» или «Отелю «Элеону
».
«Лунтик и его друзья
», «Маша и Медведь
» и «Фиксики
» поборются за приз в категории «Лучший анимационный сериал».
На звание «Лучшей документальной картины» претендуют «Дело декабристов
», «Подлинная история русской революции
» и «Ким Филби. Тайная война
».
Премия АПКиТ вручается ежегодно с 2013 года. Это единственный в России профессиональный приз, присуждаемый кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, а также отмечающий представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие.
Церемония вручения VI Премии АПКиТ состоится 15 марта. С полным списком номинаций можно ознакомиться на сайте
премии.
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