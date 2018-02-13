Юбилей Оливера Рида

Сегодня, 13 февраля
, исполняется 80
лет со дня рождения популярного британского актёра Оливера Рида
.
Роберт Оливер Рид
родился 13 февраля 1938
года в пригороде Лондона Уимблдоне в семье спортивного обозревателя Питера Рида
и его жены Марсии. Племянник известного британского режиссёра сэра Кэрола Рида
и внук знаменитого в конце XIX века актёра и режиссёра Герберта Бирбома Третьего
.
В кино дебютировал в 1955 году, сыграв эпизодическую роль в романтической комедии Кена Аннакина «Цена денег»
. В 60-х стал одним из звёзд студии компании Hammer Film Productions. Самой удачной работой этого периода стал Леон в «Проклятии оборотня»
. Мировая известность пришла в 1968 году, когда актёр получил роль Билла Сайкса в музыкальном фильме Кэрола Рида «Оливер!»
. В 1969-м Рид нашёл «своего» режиссёра — Кена Рассела
, у которого сыграл в фильмах «Влюблённые женщины»
, «Дьяволы»
, «Малер»
, «Томми»
и «Узник чести»
.
На счету мастера 120
ролей в кино и на телевидении. Российскому зрителю он хорошо знаком по ролям Джона Зверя в «Капкане»
и Атоса в серии экранизаций романов Александра Дюма
про Трёх мушкетёров
, поставленной Ричардом Лестером. Актёр также снимался у таких режиссёров, как Джозеф Лоузи
(«Проклятые»
), Майкл Уиннер
(«Система»
, «Шутники»
, «Я никогда не забуду это имя»
, «Ганнибал Брукс»
, «Большой сон»
, «Роковые выстрелы»
), Анатоль Литвак
(«Дама в очках и с ружьём в автомобиле»
), Майкл Эптид
(«Тройное эхо»
), Дино Ризи
(«Кусай и беги»
), Дэн Кёртис
(«Сожжённые приношения»
), Ричард Флейшер
(«Принц и нищий»
), Дэвид Кроненберг
(«Выводок»
), Тоуб Хупер
(«Змеиный яд»
), Николас Роуг
(«Отверженный»
), Терри Гиллиам
(«Приключения барона Мюнхгаузена»
), Стюарт Гордон
(«Колодец и маятник»
), Ричард Лестер
(«Королевский блеск»
) и многие другие. Одной из последних работ для него стала роль Проксимо в «Гладиаторе» Ридли Скотта
, вышедшем уже после его смерти.
Умер от сердечного приступа 2 мая 1999
года на Валетте.
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