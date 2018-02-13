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Юбилей Оливера Рида

13 февраля
2018 год

Новости кино >>
13 февраля 2018
Сегодня, 13 февраля, исполняется 80 лет со дня рождения популярного британского актёра Оливера Рида.

Юбилей Оливера Рида

Роберт Оливер Рид родился 13 февраля 1938 года в пригороде Лондона Уимблдоне в семье спортивного обозревателя Питера Рида и его жены Марсии. Племянник известного британского режиссёра сэра Кэрола Рида и внук знаменитого в конце XIX века актёра и режиссёра Герберта Бирбома Третьего.

В кино дебютировал в 1955 году, сыграв эпизодическую роль в романтической комедии Кена Аннакина «Цена денег». В 60-х стал одним из звёзд студии компании Hammer Film Productions. Самой удачной работой этого периода стал Леон в «Проклятии оборотня». Мировая известность пришла в 1968 году, когда актёр получил роль Билла Сайкса в музыкальном фильме Кэрола Рида «Оливер!». В 1969-м Рид нашёл «своего» режиссёра — Кена Рассела, у которого сыграл в фильмах «Влюблённые женщины», «Дьяволы», «Малер», «Томми» и «Узник чести».

«Дьяволы»

На счету мастера 120 ролей в кино и на телевидении. Российскому зрителю он хорошо знаком по ролям Джона Зверя в «Капкане» и Атоса в серии экранизаций романов Александра Дюма про Трёх мушкетёров, поставленной Ричардом Лестером. Актёр также снимался у таких режиссёров, как Джозеф Лоузи («Проклятые»), Майкл Уиннер («Система», «Шутники», «Я никогда не забуду это имя», «Ганнибал Брукс», «Большой сон», «Роковые выстрелы»), Анатоль Литвак («Дама в очках и с ружьём в автомобиле»), Майкл Эптид («Тройное эхо»), Дино Ризи («Кусай и беги»), Дэн Кёртис («Сожжённые приношения»), Ричард Флейшер («Принц и нищий»), Дэвид Кроненберг («Выводок»), Тоуб Хупер («Змеиный яд»), Николас Роуг («Отверженный»), Терри Гиллиам («Приключения барона Мюнхгаузена»), Стюарт Гордон («Колодец и маятник»), Ричард Лестер («Королевский блеск») и многие другие. Одной из последних работ для него стала роль Проксимо в «Гладиаторе» Ридли Скотта, вышедшем уже после его смерти.

Умер от сердечного приступа 2 мая 1999 года на Валетте.
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