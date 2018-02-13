«Освободите дорогу!»: изменилась дата российского релиза кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»

Стало известно об изменении даты выхода в российский прокат марвеловского кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»
.
Согласно пресс-службе российского отделения компании Disney, блокбастер Энтони
и Джо Руссо
появится на экранах страны 11 мая 2018
года, на неделю позднее американского релиза, запланированного на 4 мая
.
Новая картина поведает о судьбоносном и величайшем столкновении всех времён. Впервые на большом экране встречаются Мстители, Стражи галактики, Человек-паук, Чёрная пантера и другие супергерои. Союзникам придётся пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.
Перенос релиза ленты нельзя назвать случайным, поскольку 26 апреля
в прокат выходят «Танки» Кима Дружинина
, а в майские праздники на экранах появится военная драма Константина Хабенского «Собибор»
.
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