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«Освободите дорогу!»: изменилась дата российского релиза кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»

13 февраля
2018 год

Новости кино >>
13 февраля 2018
Стало известно об изменении даты выхода в российский прокат марвеловского кинокомикса «Мстители: Война бесконечности».

«Мстители: Война бесконечности»

Согласно пресс-службе российского отделения компании Disney, блокбастер Энтони и Джо Руссо появится на экранах страны 11 мая 2018 года, на неделю позднее американского релиза, запланированного на 4 мая.

Новая картина поведает о судьбоносном и величайшем столкновении всех времён. Впервые на большом экране встречаются Мстители, Стражи галактики, Человек-паук, Чёрная пантера и другие супергерои. Союзникам придётся пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной.

Перенос релиза ленты нельзя назвать случайным, поскольку 26 апреля в прокат выходят «Танки» Кима Дружинина, а в майские праздники на экранах появится военная драма Константина Хабенского «Собибор».
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