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Кукла Чаки атакует телевидение

13 февраля
2018 год

Новости кино >>
13 февраля 2018
Культовая хоррор-серия, посвящённая Чаки, продолжится в виде телевизионного сериала.



Этой информацией поделился с порталом Bloody Disgusting создатель популярной куклы-убийцы Дон Манчини.

Согласно Манчини, сюжет развернётся сразу после событий последнего фильма серии «Культ Чаки», а называется шоу будет «Детской игрой», в честь первой части. Режиссёр обещает «мрачность и тревожность».

Чаки вновь заговорит голосом Брэда Дурифа. Продюсером заявлен бессменный Дэвид Киршнер. Первый сезон, скорее всего, будет состоять из восьми серий.
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