Кукла Чаки атакует телевидение

Культовая хоррор-серия, посвящённая Чаки, продолжится в виде телевизионного сериала.
Этой информацией поделился с порталом Bloody Disgusting
создатель популярной куклы-убийцы Дон Манчини
.
Согласно Манчини, сюжет развернётся сразу после событий последнего фильма серии «Культ Чаки»
, а называется шоу будет «Детской игрой»
, в честь первой части. Режиссёр обещает «мрачность и тревожность»
.
Чаки вновь заговорит голосом Брэда Дурифа
. Продюсером заявлен бессменный Дэвид Киршнер
. Первый сезон, скорее всего, будет состоять из восьми серий.
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