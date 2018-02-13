Во всём виноваты «Пятьдесят оттенков свободы»

Владимир Мединский
посетовал на то, что «Пятьдесят оттенков свободы» «обрушили»
прокат российских фильмов в кинотеатрах, и обратился к вице-премьеру Ольге Голодец
с просьбой поддержать законопроект, ограничивающий долю сеансов, выделяемых кинотеатрами на какой-либо один фильм. Об этом сообщает информационное агенство RNS
.
«Неделю назад фильм "Пятьдесят оттенков свободы" занимал 70% сеансов в кинотеатрах. Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, ему отдали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», —
заявил на прошедшем недавно совещании Мединский.
Согласно министру культуры, в текущем году студией «Союзмультфильм» запланированы релизы мультфильмов «Суворов»
и «Гофманиада»
, а потому следует усилить поддержку отечественных проектов. Для этого требуется создание законопроекта, «который бы ограничивал в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм»
.
По данным ЕАИС
, картине «Пятьдесят оттенков свободы», стартовавшей 8 февраля, за первый уик-энд удалось собрать 359
миллионов рублей. Натиску третьей части «Пятидесяти оттенков серого»
пытались противостоять российские ленты «Селфи»
и «Движение вверх»
. Экранизация романа Сергея Минаева
за первые выходные проката (с 1 февраля) заработала 118
миллионов рублей, а на второй неделе из-за пресловутой американской драмы ей досталось лишь 43
миллиона. Что касается невероятно успешной спортивной драмы, собравшей почти три миллиарда, то незадолго до выхода «Оттенков» в её копилку поступило 106
миллионов рублей, а с 8 по 12 февраля ленте перепало только 54
миллиона.
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