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Во всём виноваты «Пятьдесят оттенков свободы»

13 февраля
2018 год

Новости кино >>
13 февраля 2018
Владимир Мединский посетовал на то, что «Пятьдесят оттенков свободы» «обрушили» прокат российских фильмов в кинотеатрах, и обратился к вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой поддержать законопроект, ограничивающий долю сеансов, выделяемых кинотеатрами на какой-либо один фильм. Об этом сообщает информационное агенство RNS.

Во всём виноваты «Пятьдесят оттенков свободы»

«Неделю назад фильм "Пятьдесят оттенков свободы" занимал 70% сеансов в кинотеатрах. Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, ему отдали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», — заявил на прошедшем недавно совещании Мединский.

Согласно министру культуры, в текущем году студией «Союзмультфильм» запланированы релизы мультфильмов «Суворов» и «Гофманиада», а потому следует усилить поддержку отечественных проектов. Для этого требуется создание законопроекта, «который бы ограничивал в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм».

По данным ЕАИС, картине «Пятьдесят оттенков свободы», стартовавшей 8 февраля, за первый уик-энд удалось собрать 359 миллионов рублей. Натиску третьей части «Пятидесяти оттенков серого» пытались противостоять российские ленты «Селфи» и «Движение вверх». Экранизация романа Сергея Минаева за первые выходные проката (с 1 февраля) заработала 118 миллионов рублей, а на второй неделе из-за пресловутой американской драмы ей досталось лишь 43 миллиона. Что касается невероятно успешной спортивной драмы, собравшей почти три миллиарда, то незадолго до выхода «Оттенков» в её копилку поступило 106 миллионов рублей, а с 8 по 12 февраля ленте перепало только 54 миллиона.
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