Майкл Фассбендер попадёт в мир «Кунг Фьюри»

Майкл Фассбендер дал согласие на главную роль в полнометражном продолжении нашумевшей короткометражки «Кунг Фьюри».
Согласно Variety, Дэвид Сандберг вновь займёт режиссёрское кресло и сыграет одну из центральных ролей. В картине также примет участие Дэвид Хасселхофф, игравший в оригинале. Продюсерами числятся Фассбендер, Сандберг, Сет Грэм-Смит, Дэвид Катценберг, Аарон Шмидт, Филип Уэстгрен и Конор Маккоуэн. Съёмки сиквела начнутся летом текущего года.
Сандберг снял «Кунг Фьюри» за 630 тысяч долларов, которые ему удалось собрать через Kickstarter. Лента представляет собой признание в любви олдскульным боевикам в соответствующей стилистике, а повествует она о схватке суперкопа из Майами образца 1985-го со злодеем по имени Кунг Фюрер, то есть Адольфом Гитлером.
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