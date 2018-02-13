Майкл Фассбендер попадёт в мир «Кунг Фьюри»

ревью

Актёр дал согласие на главную роль в полнометражном продолжении нашумевшей короткометражки Дэвида Сандберга.

Погрузись в «Электрические сны» Филипа К. Дика

Владимир Мединский считает, что заключительная часть популярной трилогии «обрушила» прокат российских фильмов в кинотеатрах.

Известному британскому актёру исполнилось бы 80 лет.

Фестивальная колонка

Берлинале-2018: Окей, Google, что посмотреть в столице Германии?

«Довлатов», «Астрид Лингред», «День Победы» и другие фильмы, которые приготовил 68-ой международный кинофестиваль в Берлине