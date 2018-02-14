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«Пионер» понёс наказание за Сталина

14 февраля
2018 год

Новости кино >>
14 февраля 2018
По решению мирового суда, зачитанному 13 февраля, кинотеатр «Пионер» Александра Мамута нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Из-за этого кинотеатру предстоит выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей, сообщают «Ведомости».

«Диван Сталина»

Инициатором наказания выступило Министерство культуры Российской Федерации, выдающее прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ картин в отечественных кинотеатрах. «Диван Сталина» с Жераром Депардье в образе Вождя попался на глаза ведомству из-за разбирательства, связанного с нашумевшей сатирической комедией «Смерть Сталина», чья прокатка была отозвана 23 января. По словам министра культуры Владимира Мединского, лента является оскорбительной насмешкой над советским прошлым и жертвами сталинизма. Фильм планировала выпустить на экраны 25 января компания «Вольга».

Впрочем, данное обстоятельство не помешало «Пионеру» продавать билеты на картину и даже показать его пять раз 25-27 января. Именно это послужило толчком к составлению Минкультом протокола о нарушении кинотеатром закона о кинематографии. Одновременно с тем кинотеатр посетили с проверкой представители местной прокуратуры, полиция и сотрудники Следственного комитета. В результате, «Пионеру» пришлось прекратить показ.

Согласно «Ведомостям», Минкульт составил протокол и за показ «Дивана Сталина», но решение о наказании принимает суд. Как выяснилось в результате проверки, французскую ленту «Пионер» показал лишь один раз, одновременно со «Смертью Сталина», в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино», что говорит в их пользу, поскольку показ фильма на фестивале не требует прокатного удостоверения. Но на суде выяснилось, что «Пионер» не предоставил никаких доказательств о провозе «Дивана Сталина», оформленном российской таможней. По закону о кинематографии, исключение о фестивальном показе действует, если фильм ввезён в Россию. Выслушав обе стороны, судья встал на сторону ведомства. Его развёрнутое объяснение будет опубликовано позднее.

«Смерть Сталина»

Что касается незаконного показа «Смерти Сталина», то этот вопрос суд ещё не рассматривал. Если «Пионер» опять проиграет, то ему грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей или же приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если случится последнее, то это будет впервые в истории российского судопроизводства, поскольку подобное решение суды не выносили ни разу.

Известно также, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура с конца января по просьбе Министерства культуры проверяла деятельность кинотеатра на соответствие законам о кинематографии, информации и об экстремизме. Нарушений не было обнаружено.
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Диван СталинаСмерть Сталина

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№ 2
Редактор   14.02.2018 - 16:41
Что за прокатные удостоверения для частных кинотеатров? Цензурой не попахивает? Не многовато ли контроля бизнеса со стороны государства? читать далее>>
№ 1
avorado (Москва)   14.02.2018 - 12:32
Ващета лучшее кино про Сталина - http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/797/annot/ :) ... без хрущевских купюр :) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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