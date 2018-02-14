Сергей Соловьёв объявил программу и состав жюри «Духа огня»

Согласно пресс-службе смотра, на фестивале будут представлены лучшие картины молодых режиссёров из России и 15 стран мира. Темой биеннале в этом году стали «Фильмы о любви». Президентом «Духа огня» является режиссёр Сергей Соловьёв.
фото: Пресс-служба фестиваля «Дух огня»
В международный конкурс вошли «Заметки о видимом» Рикки Д’Амброуза (США), «Милла» Валери Массадян (Франция-Португалия), «Классический период» Теда Фендта (США), «Когда-то здесь была Бразилиа» Адирлея Кейроса (Бразилия-Португалия), «Сара играет оборотня» Катарины Вюсс (Швейцария-Германия), «Жанр» Клима Козинского (Россия), «Первый этап» Кима Дэхвана (Южная Корея) и «Фотон» Нормана Лето (Польша). Жюри данного конкурса возглавит португальский продюсер Паулу Бранку, а помогут ему в оценке конкурсных работ немецкий режиссёр Валеска Гризебах и французский режиссёр, актёр и сценарист Пьер Леон.
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