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Сергей Соловьёв объявил программу и состав жюри «Духа огня»

14 февраля
2018 год

Новости кино >>
14 февраля 2018
На недавно состоявшейся пресс-конференции объявлены программа и жюри XVI международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 7 марта текущего года.

Согласно пресс-службе смотра, на фестивале будут представлены лучшие картины молодых режиссёров из России и 15 стран мира. Темой биеннале в этом году стали «Фильмы о любви». Президентом «Духа огня» является режиссёр Сергей Соловьёв.

Пресс-конференция
фото: Пресс-служба фестиваля «Дух огня»

В международный конкурс вошли «Заметки о видимом» Рикки Д’Амброуза (США), «Милла» Валери Массадян (Франция-Португалия), «Классический период» Теда Фендта (США), «Когда-то здесь была Бразилиа» Адирлея Кейроса (Бразилия-Португалия), «Сара играет оборотня» Катарины Вюсс (Швейцария-Германия), «Жанр» Клима Козинского (Россия), «Первый этап» Кима Дэхвана (Южная Корея) и «Фотон» Нормана Лето (Польша). Жюри данного конкурса возглавит португальский продюсер Паулу Бранку, а помогут ему в оценке конкурсных работ немецкий режиссёр Валеска Гризебах и французский режиссёр, актёр и сценарист Пьер Леон.

В конкурсе российских дебютов примут участие «…другая я» Алексея Васина, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Иванов» Дмитрия Фальковича, «50» Тихона Пендюрина и Даниила Зинченко, «Пепло» Антона Моисеенко, «Триггер» Игоря Смолы, «Уол о5ото / Чувак» Владимира Мункуева и «Хара Бэкир / Чёрный демон» Константина Тимофеева. В жюри национального конкурса – режиссёрский триумвират – под председательством Валерия Тодоровского вошли Пётр Буслов и Андрей Сильвестров. Сергей Гармаш возглавил актёрское жюри.
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