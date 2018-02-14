Про «ангарского маньяка» снимут сериал

ревью

Новости кино Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди» Режиссёр возьмётся за постановку хоррора, основанного на популярной серии компьютерных игр Five Nights at Freddy’s.

Новости кино «Безграничные возможности»: «Аритмию», «Жги!» и другие фильмы «Кинотавра» покажут людям с проблемами зрения и слуха С 16 по 25 марта на разных столичных площадках состоится серия бесплатных кинопоказов.

Новости театра Римас Туминас поставил оперу «Пиковая дама» С 15 по 18 февраля в Большом театре состоится премьера новой версии оперы Петра Чайковского.

Ролики фильмов «Ангарский маньяк» История, основанная на реальных жертвах. 84 убийства за 20 лет.

Дозорные Погрузись в «Электрические сны» Филипа К. Дика Разыгрываем книги для наших читателей!