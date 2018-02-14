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Про «ангарского маньяка» снимут сериал

14 февраля
2018 год

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14 февраля 2018
«Профит» Игоря Толстунова и студия Yellow, Black and White спродюсируют для Start.ru сериал про серийного убийцу Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Михаил Попков

Подготовка к съёмкам идёт уже несколько месяцев. В частности, сценаристы и продюсеры записали видео-интервью с самим Попковым, приговорённым к пожизненному заключению, которое легло в основу сюжета. По словам маньяка, он не выделяет ни одну из своих жертв. За 20 лет им совершено 84 убийства, и ни у кого не возникло подозрений. Поводом для преступлений в извращённой философии Попкова был недостойный моральный облик жертв, и он до сих пор уверен, что поступал правильно. По мнению экспертов, толчком для начала убийств стала измена супруги, но сам маньяк старается не касаться этой темы. Впрочем, и маньяком он себя не считает, настаивая, что смог остановиться за два года до ареста, когда осознанно убрал из своей жизни «провоцирующий» фактор и перестал подвозить девушек по ночам.

«Очевидно, что достоверность нашего проекта будет высокой. Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведёт это дело с 2014-го года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знают Попкова лично. Мы отдаём себе отчёт в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей — боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно. Для нас важно максимально корректно заявить эту сложную тему, которая особенно актуальна на новых волнах виктимблейминга в нашем патриархальном обществе», — заявила креативный продюсер студии Start Ирина Сосновая.



Центральной темой сериала станет попытка понять, какие социальные явления в российском обществе могут стать причиной возникновения феномена «ангарского маньяка» — мужчины, который посчитал возможным «судить» женщин за их поведение и немедленно приводить собственный приговор в исполнение. В настоящий момент заканчивается работа над сценарием. Съёмки начнутся в ближайшее время. По словам продюсеров, сериал будет показан эксклюзивно подписчикам Start.ru в 2018 году, но точная дата релиза пока не называется.
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