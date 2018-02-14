«Безграничные возможности»: «Аритмию», «Жги!» и другие фильмы «Кинотавра» покажут людям с проблемами зрения и слуха

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
при поддержке Фонда президентских грантов запускает социальный проект «Безграничные возможности»
— серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.
С 16 по 25 марта
текущего года года на разных столичных площадках будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра»: «Аритмия» Бориса Хлебникова
, «Блокбастер» Романа Волобуева
, «Жги!» Кирилла Плетнёва
, «Заложники» Резо Гигинеишвили
, «Голова. Два уха» Виталия Суслина
, «Теснота» Кантемира Балагова
и альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
.
Фильмы для показа будут адаптированы с помощью современных технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования. С информацией о программе показов и билетах можно ознакомиться на сайте фестиваля
.
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