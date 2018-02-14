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«Безграничные возможности»: «Аритмию», «Жги!» и другие фильмы «Кинотавра» покажут людям с проблемами зрения и слуха

14 февраля
2018 год

Новости кино >>
14 февраля 2018
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов запускает социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.

«Безграничные возможности»: «Аритмию», «Жги!» и другие фильмы «Кинотавра» покажут людям с проблемами зрения и слуха

С 16 по 25 марта текущего года года на разных столичных площадках будут показаны фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра»: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги!» Кирилла Плетнёва, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Теснота» Кантемира Балагова и альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр».

Фильмы для показа будут адаптированы с помощью современных технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования. С информацией о программе показов и билетах можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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