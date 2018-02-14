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Рита Ора соблазнит «Детектива Пикачу»

14 февраля
2018 год

Новости кино >>
14 февраля 2018
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Рита Ора присоединилась к Райану Рейнольдсу в картине Роба Леттермана «Детектив Пикачу». О подписании контракта с актрисой сообщает издание The Hollywood Reporter.

Рита Ора соблазнит «Детектива Пикачу»

Рейнольдс озвучит самого Пикачу. Кен Ватанабе предстоит стать детективом Йошидой. В фильме также заняты Билл Найи, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Сьюки Уотерхаус и Крис Гир.

По сюжету первой киноленты во вселенной Покемонов детектив Пикачу поможет персонажу Смита разыскать его похищенного отца. Ньютон в роли журналистки присоединится к ним.

Съёмки «Детектива Пикачу» проходят в Лондоне и завершатся в середине мая, а релиз запланирован на 9 мая 2019 года.
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