Завершились съёмки «Приставов»

Согласно пресс-службе телеканала НТВ, зрителям поведают о начальнике отдела судебных приставов Егоре Грачёве. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У главного героя постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Грачёва, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.
«В этом проекте меня привлёк сценарий: у каждого персонажа есть своя линия, драма и стремление изменить жизнь к лучшему. В сериале я играю пристава по имени Денис Краснов, это суровый, но оптимистичный герой. Для себя я вынес, что в работе этих сотрудников важно не поддаваться эмоциям. Они приходят исполнить законные решения суда и должны следовать букве закона. Над проектом трудилась удивительная и профессиональная команда: Андрей Чадов, Сергей Годин, Анастасия Заворотнюк и режиссёр Владимир Нахабцев. С ними было легко работать. Приятно, что НТВ делает интересные проекты и знакомит зрителей с такими необычными профессиями», – рассказал о сериале актёр Кирилл Мелехов.
Над проектом команда работала в тесном сотрудничестве с представителями федеральной службы судебных приставов. Многие истории, которые увидят зрители на экране, основаны на реальных событиях, с которыми приходилось иметь дело сотрудникам службы. Премьеру «Приставов» следует ожидать на НТВ в 2018 году.
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