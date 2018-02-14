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Завершились съёмки «Приставов»

14 февраля
2018 год

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14 февраля 2018
В Москве закончились съёмки 16-серийного процедурала «Приставы» с Андреем Чадовым, Анной Поповой, Наталией Антоновой, Кириллом Мелеховым и Анастасией Заворотнюк в главных ролях.

Завершились съёмки «Приставов»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Согласно пресс-службе телеканала НТВ, зрителям поведают о начальнике отдела судебных приставов Егоре Грачёве. Каждый день он и его коллеги занимаются возмещением ущерба и взысканием долгов. Егор прекрасно понимает, что закон и справедливость не всегда идут рука об руку. И нередко действует в обход инструкций: помогает фигурантам выйти из сложных ситуаций. У главного героя постоянно возникают проблемы с отделом по противодействию коррупции. Фигуранты, пытаясь подставить сотрудников, частенько идут на различные ухищрения. Но у Грачёва, ко всему прочему, есть личные неприязненные отношения с начальником соседнего отдела – они влюблены в одну девушку.

«В этом проекте меня привлёк сценарий: у каждого персонажа есть своя линия, драма и стремление изменить жизнь к лучшему. В сериале я играю пристава по имени Денис Краснов, это суровый, но оптимистичный герой. Для себя я вынес, что в работе этих сотрудников важно не поддаваться эмоциям. Они приходят исполнить законные решения суда и должны следовать букве закона. Над проектом трудилась удивительная и профессиональная команда: Андрей Чадов, Сергей Годин, Анастасия Заворотнюк и режиссёр Владимир Нахабцев. С ними было легко работать. Приятно, что НТВ делает интересные проекты и знакомит зрителей с такими необычными профессиями», – рассказал о сериале актёр Кирилл Мелехов.

Над проектом команда работала в тесном сотрудничестве с представителями федеральной службы судебных приставов. Многие истории, которые увидят зрители на экране, основаны на реальных событиях, с которыми приходилось иметь дело сотрудникам службы. Премьеру «Приставов» следует ожидать на НТВ в 2018 году.
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Завершились съёмки «Приставов» фотографии
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