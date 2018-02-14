Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди»

Создатель «Гремлинов»
и «Гарри Поттера» Крис Коламбус
возьмётся за постановку хоррора, основанного на популярной серии компьютерных игр «Пять ночей с Фредди»
(Five Nights at Freddy’s), сообщает Deadline.
Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном
. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведённых в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает шесть частей.
За производство отвечают Blumhouse и Universal.
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