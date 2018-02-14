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Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди»

14 февраля
2018 год

Новости кино >>
14 февраля 2018
Создатель «Гремлинов» и «Гарри Поттера» Крис Коламбус возьмётся за постановку хоррора, основанного на популярной серии компьютерных игр «Пять ночей с Фредди» (Five Nights at Freddy’s), сообщает Deadline.

Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди»

Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведённых в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает шесть частей.

За производство отвечают Blumhouse и Universal.
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Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди» фотографии
Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди» фотографии
Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди» фотографии
Один на работе: Крис Коламбус проведёт «Пять ночей с Фредди» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Редактор   14.02.2018 - 19:20
Уважуха Крису за все его масштабные проекты - по размаху декораций и актёров, как в "Гарри Поттере" и с минимальными затратами, но максимальным эффектом, как в "Один дома". Говорят,... читать далее>>
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