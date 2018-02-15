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Новости кино Новый фильм Гаса Ван Сента покажут в России в августе Права на прокат драмы «Не волнуйся, он далеко не уйдет» приобрела A-One Films.

Новости кино «Лунтик его друзья» и «Барбоскины» появятся на Amazon Платформа приобрела права на трансляцию мультфильмов в США, Канаде и Великобритании.

Новости кино Леа Сейду и Андерс Баасмо Христиансен станут супругами в новой картине режиссера «О теле и душе» «История моей жены» – киноадаптация известного романа Милана Фюшта.

Лайфстайл Анатолий Кашпировский подал в суд на Первый канал из-за шутки Ивана Урганта Телецелитель требует полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации

Ролики фильмов «Ангарский маньяк» История, основанная на реальных жертвах. 84 убийства за 20 лет.