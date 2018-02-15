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Леа Сейду и Андерс Баасмо Христиансен станут супругами в новой картине режиссера «О теле и душе»

15 февраля
2018 год

Новости кино >>
15 февраля 2018
Французская актриса Леа Сейду и норвежский актер Андерс Баасмо Христиансен сыграют супружескую пару в новой картине обладательницы «Золотого льва» Ильдико Энеди «История моей жены». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Леа Сейду и Андерс Баасмо Христиансен станут супругами в новой картине режиссера «О теле и душе»
фото: Colombia Pictures

Ильдико Эньеди выступит не только в роли режиссера: она также займется подготовкой сценария для своей первой англоязычной картины, которая станет адаптацией одноименного романа Милана Фюшта, опубликованного в Венгрии в 1942 году. Книга обрела широкую популярность в США в конце 80-х годов прошлого века.

Сюжет развернется вокруг истории капитана, который поспорил со своим другом на то, что женится на первой женщине, вошедшей в кафе.

Съемки фильма планируется начать в следующем году. Они пройдут в Париже, Гамбурге, Будапеште и на севере Италии.
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