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«Лунтик его друзья» и «Барбоскины» появятся на Amazon

15 февраля
2018 год

Новости кино >>
15 февраля 2018
Крупнейшие американские платформы Amazon Prime и HappyKids стали обладателями прав на трансляцию мультфильмов студии «Мельница» «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Об этом сообщает пресс-служба компании СТВ.

Анимационные сериалы теперь можно посмотреть на территории США, Канады и Великобритании. Ранее права на трансляцию также были переданы израильскому каналу «HOP!» и турецкому «Planet Sony».

«Лунтик его друзья» и «Барбоскины» появятся на Amazon

«Лунтик и его друзья» впервые вышел в эфир в 2006 году и является одним из лидеров до среди анимационных сериалов у аудитории дошкольного возраста согласно рейтингу телеканала «Карусель» за 2017 год. Главный герой – маленькое пушистое существо по имени Лунтик. Он родился на Луне и упал с неё на Землю, где теперь ищет друзей.

«Барбоскины» – это сериал о веселой собачьей семье, живущей в современном мире. Папа семейства не расстается с ноутбуком, мама с мечтой о сцене, а дети –такие же, как и юные зрители: у каждого свой неповторимый характер. В 2017 году мультфильм получил премию «Главные герои» телеканала «Карусель» в номинации «Лучший российский анимационный сериал».
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БарбоскиныЛунтик и его друзья

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