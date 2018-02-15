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Премьера фильма «Т-34» от создателя «Боя с тенью» состоится 27 декабря

15 февраля
2018 год

Новости кино >>
15 февраля 2018
Приключенческий экшн «Т-34» от режиссера и сценариста сериала «Бригада» и фильма «Бой с тенью» Алексея Сидорова выйдет в прокат в канун следующего нового года – 27 декабря.

Производством картины занимаются студии «Марс Медиа» и «АМЕДИА Продакшн», а также телеканал «Россия 1». Прокатчиком фильма, созданного при поддержке Фонда кино, выступит кинокомпания «Централ Партнершип».

Премьера фильма «Т-34» от создателя «Боя с тенью» состоится 27 декабря
фото: «Централ Партнершип»

«Перед нами стояла задача сделать «Т-34» максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной – для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев – для более старшей аудитории, - заявил генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. – У фильма есть все для того, чтобы стать большим киноразвлечением для всех поколений».

Роли в картине исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Винценц Кифер, Петр Скворцов и другие.

По сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
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персоны
Рубен ДишдишянВиктор ДобронравовВинценц КиферАлександр Петров (III)Алексей СидоровПётр СкворцовИрина Старшенбаум
фильмы
Бой с теньюБригадаТ-34

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