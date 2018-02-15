Премьера фильма «Т-34» от создателя «Боя с тенью» состоится 27 декабря

Производством картины занимаются студии «Марс Медиа» и «АМЕДИА Продакшн», а также телеканал «Россия 1». Прокатчиком фильма, созданного при поддержке Фонда кино, выступит кинокомпания «Централ Партнершип».
фото: «Централ Партнершип»
«Перед нами стояла задача сделать «Т-34» максимально зрительским, динамичным, современным, ориентированным на разные аудитории, чтобы картина получилась зрелищной – для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами героев – для более старшей аудитории, - заявил генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. – У фильма есть все для того, чтобы стать большим киноразвлечением для всех поколений».
По сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.
обсуждение >>