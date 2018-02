Новый фильм Гаса Ван Сента покажут в России в августе

фото: Sundance

Биографическая драма Гаса Ван Сента » ( Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) выйдет в российский прокат в конце августа 2018 года. Права на трансляцию приобрела компания A-One Films.Главные роли в картине, основанной на реальных событиях и снятой по мотивам одноименной книги Джона Каллахана, исполнили Хоакин Феникс Фильм – это история кутилы Джона Каллахана (Феникс), который после тяжелой автомобильной аварии теряет возможность ходить. Он проходит реабилитацию под присмотром куратора (Хилл) и своей девушки (Мара). И впоследствии открывает в себе талант карикатуриста.Картина, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс», вошла в основной конкурс Берлинале.