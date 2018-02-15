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Новый фильм Гаса Ван Сента покажут в России в августе

15 февраля
2018 год

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15 февраля 2018
Биографическая драма Гаса Ван Сента «Не волнуйся, он далеко не уйдет» ( Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) выйдет в российский прокат в конце августа 2018 года. Права на трансляцию приобрела компания A-One Films.

Главные роли в картине, основанной на реальных событиях и снятой по мотивам одноименной книги Джона Каллахана, исполнили Хоакин Феникс, Руни Мара, Джона Хилл и Джек Блэк.

Новый фильм Гаса Ван Сента покажут в России в августе
фото: Sundance

Фильм – это история кутилы Джона Каллахана (Феникс), который после тяжелой автомобильной аварии теряет возможность ходить. Он проходит реабилитацию под присмотром куратора (Хилл) и своей девушки (Мара). И впоследствии открывает в себе талант карикатуриста.

Картина, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс», вошла в основной конкурс Берлинале.
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персоны
Джек БлэкГас Ван СентРуни МараХоакин ФениксДжона Хилл

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