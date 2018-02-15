Рэй Фишер сыграет сына полицейского в «Настоящем детективе»

Звезда «Лиги справедливости
» Рэй Фишер
сыграет в третьем сезоне сериала HBO «Настоящий детектив
». Об этом сообщает издание The Deadline
.
Фишеру досталась роль сына полицейского Уэйна Хэйнса – героя Махершалы Али
.
Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто
. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи
и Вуди Харрельсона
. В новых эпизодах также появится Мэми Гаммер
.
Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются аж в трёх временных периодах.
Премьера первого сезона состоялась в январе 2014 года. Картина – это, по сути, история многолетнего расследования серийных убийств в штате Луизиана.
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