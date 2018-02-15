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Рэй Фишер сыграет сына полицейского в «Настоящем детективе»

15 февраля
2018 год

Новости кино >>
15 февраля 2018
Звезда «Лиги справедливости» Рэй Фишер сыграет в третьем сезоне сериала HBO «Настоящий детектив». Об этом сообщает издание The Deadline.

Фишеру досталась роль сына полицейского Уэйна Хэйнса – героя Махершалы Али.

Рэй Фишер сыграет сына полицейского в «Настоящем детективе»

Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона. В новых эпизодах также появится Мэми Гаммер.

Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются аж в трёх временных периодах.

Премьера первого сезона состоялась в январе 2014 года. Картина – это, по сути, история многолетнего расследования серийных убийств в штате Луизиана.
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персоны
Махершалалхашбаз АлиМэми ГаммерМэттью МакконахиВуди Харрельсон
фильмы
Лига справедливостиНастоящий детектив

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