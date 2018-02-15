ревью

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Остров собак» Уэса Андерсона Все псы попадают в рай на открытие немецкого смотра

Новости кино «Лед» тронулся: драма Олега Трофима стартует с рекорда Лучшие в истории РФ сборы отечественного кино за первый день проката.

Новости кино Рэй Фишер сыграет сына полицейского в «Настоящем детективе» «Киборг» присоединился к третьему сезону драмы.

Новости кино Новый фильм Гаса Ван Сента покажут в России в августе Права на прокат драмы «Не волнуйся, он далеко не уйдет» приобрела A-One Films.

Новости кино «Лунтик его друзья» и «Барбоскины» появятся на Amazon Платформа приобрела права на трансляцию мультфильмов в США, Канаде и Великобритании.

Ролики фильмов «Ангарский маньяк» История, основанная на реальных жертвах. 84 убийства за 20 лет.