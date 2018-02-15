«Лед» тронулся: драма Олега Трофима стартует с рекорда

Драма «Лед
» показала лучший результат для отечественного кино по сборам первого дня за всю историю кинопроката в России и СНГ.
Сборы фильма, в котором снялись Александр Петров
, Аглая Тарасова
, Мария Аронова
и Милош Бикович
, 14 февраля составили более 92 миллионов рублей.
«Лед» – это история обычной девочки из Иркутска Нади, чья мечта оказалась близка к осуществлению: талантливую фигуристку заметил легендарный спортсмен. Но из-за ошибки партнёра она оказывается на больничной койке, и всем планами на счастливую жизнь, казалось бы, настал конец. Однако в жизни Нади появляется другой человек, совсем не похожий на сказочного принца. Хоккеисту Саше приходится работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви, способной вернуть Наде её мечту…
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