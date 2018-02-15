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«Лед» тронулся: драма Олега Трофима стартует с рекорда

15 февраля
2018 год

Новости кино >>
15 февраля 2018
Драма «Лед» показала лучший результат для отечественного кино по сборам первого дня за всю историю кинопроката в России и СНГ.

Сборы фильма, в котором снялись Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова и Милош Бикович, 14 февраля составили более 92 миллионов рублей.

«Лед» тронулся: драма Олега Трофима стартует с рекорда

«Лед» – это история обычной девочки из Иркутска Нади, чья мечта оказалась близка к осуществлению: талантливую фигуристку заметил легендарный спортсмен. Но из-за ошибки партнёра она оказывается на больничной койке, и всем планами на счастливую жизнь, казалось бы, настал конец. Однако в жизни Нади появляется другой человек, совсем не похожий на сказочного принца. Хоккеисту Саше приходится работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви, способной вернуть Наде её мечту…
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Мария АроноваМилош БиковичАлександр Петров (III)Аглая Тарасова
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