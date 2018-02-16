Джерард Батлер отправится на поиски артефактов в экранизации комикса Afterburn

Батлер давно планировал адаптировать комикс для экранов, он также хочет создать франшизу истории.
фото: Justin Bishop
Режиссерское кресло картины, съемки которой начнутся в конце лета, занял Чон Бён-гиль – создатель фильмов «Злодейка» и «Я — убийца». Над сценарием работает Мэтт Джонсон.
Комикс рассказывает о недалеком будущем, когда солнечная вспышка полностью уничтожила все технологии в в Европе, после чего там почти не осталось жизни. Джейк (Батлер) и его команда специализируются на артефактах прошлого, и за заманчивую цену они готовы отправиться на поиск предметов искусства и роскоши в самые опасные запретные зоны, чтобы достать для заказчиков с Запада Звезду Индии, «Мону Лизу» или Розеттский камень.
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