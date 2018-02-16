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Брэдли Уитфорд возьмется за экономику Гилеада

16 февраля
2018 год

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16 февраля 2018
Обладатель премии «Эмми» Брэдли Уитфорд появится во втором сезоне сериала Рида Морано и Майка Баркера «Рассказ служанки». Об этом сообщает издание The Deadline.

Уитфорд сыграет Джозефа Лоуренса – ответственного за экономику Гилеада. Суровый и устрашающий, он все же отличается от властей страны, а внезапные вспышки доброты и лукавый юмор мешают служанкам понять, кем он является на самом деле.

Брэдли Уитфорд возьмется за экономику Гилеада

Новые эпизоды сериала выйдут на потоковом сервисе Hulu 25 апреля и будут сосредоточены на беременности главной героини Фредовой, поисках отнятого у неё ребёнка и попытках защитить его от ужасов Гилеада.

Первый сезон появился на экранах в апреле 2017 года. В картине снялись Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Ивонна Страховски, Алексис Бледел и другие.
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Майк БаркерАлексис БледелЭлизабет МоссИвонна СтраховскиБрэдли УитфордДжозеф Файнс
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