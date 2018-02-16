Брэдли Уитфорд возьмется за экономику Гилеада

Обладатель премии «Эмми» Брэдли Уитфорд
появится во втором сезоне сериала Рида Морано
и Майка Баркера
«Рассказ служанки
». Об этом сообщает издание The Deadline
.
Уитфорд сыграет Джозефа Лоуренса – ответственного за экономику Гилеада. Суровый и устрашающий, он все же отличается от властей страны, а внезапные вспышки доброты и лукавый юмор мешают служанкам понять, кем он является на самом деле.
Новые эпизоды сериала выйдут на потоковом сервисе Hulu 25 апреля и будут сосредоточены на беременности главной героини Фредовой, поисках отнятого у неё ребёнка и попытках защитить его от ужасов Гилеада.
Первый сезон появился на экранах в апреле 2017 года. В картине снялись Элизабет Мосс
, Джозеф Файнс
, Ивонна Страховски
, Алексис Бледел
и другие.
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