«Би-2» представляет саундтрек к фильму «О чём говорят мужчины. Продолжение»

Группа «Би-2» представила клип на песню «Ля-ля тополя
», записанную специально для фильма Квартета И «О чём говорят мужчины. Продолжение
».
Эпизод картины, в котором «Би-2» исполняют композицию, снимался прошлым летом в Санкт-Петербурге прямо на Неве — сценой для музыкантов послужила огромная баржа. В клип также вошли и другие фрагменты фильма.
«Я не помню точно, в каком году появилась мелодия, это было начало 2000-х. Тогда появился и короткий рефрен. То, что я предполагал включить в припев – фраза «ля-ля тополя». По-моему, я сделал тогда первый куплет, но я понял, что на тот период времени не готов песню доделывать. И она легла в долгий ящик, гипотетический тако
й, — рассказал Лёва
из «Би-2». — И вот уже когда поступило предложение от «квартетчиков» сделать заглавную песню, естественно, рефрен «ля-ля тополя» и само название фильма «О чём говорят мужчины» оказались очень близкими и родственными понятиями. Поэтому, изменив вторую половину припева, я накидал аранжировку – сделал это буквально за один день
».
Сотрудничество музыкантов «Би-2» и Квартета И началось с записи музыки для картины «О чём говорят мужчины
», вышедшей на экраны в 2010 году. Премьера нового фильма Квартета И, в котором снова прозвучат песни «Би-2», состоится 22 февраля.
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