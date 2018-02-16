Disney и Yellow, Black and White готовят продолжение «Последнего богатыря»

Компании Disney
и Yellow, Black and White
в сотрудничестве с телеканалом «Россия
» начали подготовку к съёмкам продолжения киносказки «Последний богатырь
». Роль в новом фильме получит финалист шоу «Синяя птица», сообщает пресс-служба ВГТРК.
«Успех фильма «Последний богатырь» стал для нас огромной радостью
, – комментирует запуск проекта генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан
. – Мы счастливы, что работа над продолжением фильма начинается с совместного проекта с «Синей птицей», победитель которого получит возможность участвовать в продолжении фильма «Последний богатырь». Подготовительную работу мы начинаем вместе с нашими партнерами, компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия
».
Зрители «России» также смогут насладиться специальным весенним сезоном шоу «Синяя птица – Последний богатырь», юные участники которого познакомятся с миром сказок и подружатся с героями фильма. А в состав жюри шоу войдут Сергей Безруков
и Елена Яковлева
, исполнившая в «Последнем богатыре» роль Бабы Яги.
Сказка «Последний богатырь» совместного производства Dishey и Yellow, Black and White вышла на российские экраны 26 октября 2017 года. Картина, роли в которой исполнили Виктор Хориняк
, Мила Сивацкая
, Евгений Дятлов
и Екатерина Вилкова
, стала самым кассовым фильмом отечественного производства.
По сюжету Иван, обычный парень из современной Москвы, попадает в фантастическую страну Белогорье, где живут герои русских сказок. Неожиданно он оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
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