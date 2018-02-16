Арнольд Шварценеггер сыграет президента США

Арнольд Шварценеггер
перевоплотится в президента США в полнометражном продолжении комедийного боевика Kung Fury
. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Главную роль в картине исполнит Дэвид Сандберг
– создатель фильма 2015 года. К актерскому составу также присоединятся Майкл Фассбендер
и Дэвид Хассельхофф
.
Продюсировать картину будут Дэвид Катзенберг
, Сет Грэм-Смит
и Аарон Шмидт
. Сюжет картины развернётся в 1985 году, когда команда лучших бойцов в истории планеты распадается после смерти одного из ее членов. Съемки планируются начать летом.
Оригинальный комедийный боевик – это история полицейского из Майами, который после укуса кобры и удара молнии овладел мастерством кунг-фу. Он решает отправиться в прошлое и отомстить Адольфу Гитлеру.
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