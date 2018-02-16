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Арнольд Шварценеггер сыграет президента США

16 февраля
2018 год

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16 февраля 2018
Арнольд Шварценеггер перевоплотится в президента США в полнометражном продолжении комедийного боевика Kung Fury. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Главную роль в картине исполнит Дэвид Сандберг – создатель фильма 2015 года. К актерскому составу также присоединятся Майкл Фассбендер и Дэвид Хассельхофф.

Арнольд Шварценеггер сыграет президента США

Продюсировать картину будут Дэвид Катзенберг, Сет Грэм-Смит и Аарон Шмидт. Сюжет картины развернётся в 1985 году, когда команда лучших бойцов в истории планеты распадается после смерти одного из ее членов. Съемки планируются начать летом.

Оригинальный комедийный боевик – это история полицейского из Майами, который после укуса кобры и удара молнии овладел мастерством кунг-фу. Он решает отправиться в прошлое и отомстить Адольфу Гитлеру.
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Майкл ФассбендерДэвид ХасселхоффАрнольд Шварценеггер

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