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На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж»

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
Завершилась работа над двухсерийным фильмом Владимира Устюгова «Новый муж» с Ксенией Кутеповой, Маратом Башаровым, Светланой Немоляевой и Сергеем Маховиковым в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», отвечающей за производство мелодрамы.

На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

По сюжету, написанному Ганной Слуцки, Тамара (Кутепова) выросла в деревне. Попав в столицу, она нашла себе удачную партию в лице подающего надежды профессорского сына Владимира (Башаров). Казалось бы, девушка вытянула счастливый билет. Но изо дня в день Тамара терпела пьяные истерики, сносила побои и слышала только грубые слова от «обаятельного и интеллигентного Володи». Однажды героиня решает положить этому конец. Забрав дочь Настю, Тамара поселяется в крохотной квартире на окраине Москвы, чтобы начать новую жизнь. Но внезапно теряет работу и становится продавщицей в продуктовом магазине, а вскоре её выселяют из квартиры. Ждать помощи от супруга бессмысленно, да и свекровь (Немоляева) вместо того, чтобы поддержать, обвиняет невестку в распаде семьи. Неожиданно Тамаре приходит на помощь директор школы Ильин (Маховиков), где учится Настя. И в жизни женщины появляется надежда…

Владимир Устюгов обозначил жанр фильма как «позитивная мелодрама». «Мы с Ксений Кутеповой с самого начала решили не страдать и не плакать. Тяжёлая ситуация героини – это лишь отправная точка в истории Тамары, чтобы вступить в другую жизнь, когда из доброй матери для всех Тамара превращается в счастливую женщину», – поделился режиссёр.

Премьеру фильма следует ожидать весной этого года на телеканале «Россия 1».
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На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж» фотографии
На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж» фотографии
На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж» фотографии
На Ксению Кутепову напал Марат Башаров в мелодраме «Новый муж» фотографии
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