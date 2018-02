В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера картины «Гоголь. Начало»

16 февраля в Лос-Анджелесе состоялась американская премьера мистического детектива Егора Баранова «Гоголь. Начало» Олегом Меньшиковым в главных ролях.Согласно пресс-службе канала ТВ-3, показом картины открылся фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow. Торжественную премьеру сопровождала красная дорожка со звёздными гостями фестиваля и коктейльная вечеринка, а местом проведения мероприятия послужил кинотеатр James Bridges Theatre, являющийся частью киношколы School of Theater, Film and Television Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), где учились Фрэнсис Форд Коппола Александр Пэйн и другие известные кинематографисты.Третий фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow продлится до 18 февраля и объединит в себе современное российское кино, музыку и международную технологическую конференцию Сyber Days. Главной площадкой является американский университет UCLA. Организаторы проекта – благотворительный фонд Pacific Sound & Vision при поддержке UCLA.Продолжение картины «Гоголь. Начало», получившее название «Гоголь. Вий» , выйдет в российский прокаттекущего года, а заключительная часть, «Гоголь. Страшная месть» , планируется к прокату в августе 2018-го.