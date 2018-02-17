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В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера картины «Гоголь. Начало»

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
16 февраля в Лос-Анджелесе состоялась американская премьера мистического детектива Егора Баранова «Гоголь. Начало» с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях.

В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера картины «Гоголь. Начало»

Согласно пресс-службе канала ТВ-3, показом картины открылся фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow. Торжественную премьеру сопровождала красная дорожка со звёздными гостями фестиваля и коктейльная вечеринка, а местом проведения мероприятия послужил кинотеатр James Bridges Theatre, являющийся частью киношколы School of Theater, Film and Television Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), где учились Фрэнсис Форд Коппола, Бен Стиллер, Тим Роббинс, Александр Пэйн и другие известные кинематографисты.

Третий фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow продлится до 18 февраля и объединит в себе современное российское кино, музыку и международную технологическую конференцию Сyber Days. Главной площадкой является американский университет UCLA. Организаторы проекта – благотворительный фонд Pacific Sound & Vision при поддержке UCLA.

Продолжение картины «Гоголь. Начало», получившее название «Гоголь. Вий», выйдет в российский прокат 5 апреля текущего года, а заключительная часть, «Гоголь. Страшная месть», планируется к прокату в августе 2018-го.
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