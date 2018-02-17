В Лос-Анджелесе состоялась американская премьера картины «Гоголь. Начало»

ревью

Новости кино Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн» Сценаристкой и исполнительным продюсером будущего игрового сериала является Лаэта Калогридис.

Обзор сериалов 13 свежайших иностранных сериалов: фантастика, история и триллеры Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас

Новости кино Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty Стефано Соллима ведёт переговоры с компанией Activision Blizzard.

Новости кино «Трансформерам» грозит перезагрузка Студия Paramount заключила с Hasbro новый договор, согласно которому производитель игрушек получил полный творческий контроль над киносерией.

Новости кино Съёмки третьего «Джона Уика» запланированы на апрель Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019 года.

История театра По следам первых ролей О профессии актера, о первых ролях на подмостках студийного или профессионального театра.

Главная тема Игра с предчувствием беды: 15 фильмов, события которых происходят в 1950-е Сладкая жизнь, смерть Сталина, миф о Че Геваре, мюнхенская трагедия и многое другое