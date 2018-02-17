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Съёмки третьего «Джона Уика» запланированы на апрель

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
Старт съёмок третьей главы «Джона Уика» запланирован на 26 апреля. Основными локациями послужат Нью-Йорк и Монреаль, но съёмочная группа также, возможно, посетит Испанию и Россию, уточняет Omega Underground.

Съёмки третьего «Джона Уика» запланированы на апрель

Фильм вновь планирует поставить Чад Стахелски по сценарию автора предыдущих частей Дерека Кольстада. Помимо Киану Ривза, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн, Йен Макшейн, Коммон и Руби Роуз, а Хироюки Санада воплотит образ главы японского преступного синдиката.

Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019 года.
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