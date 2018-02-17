Съёмки третьего «Джона Уика» запланированы на апрель

Старт съёмок третьей главы «Джона Уика»
запланирован на 26 апреля
. Основными локациями послужат Нью-Йорк и Монреаль, но съёмочная группа также, возможно, посетит Испанию и Россию, уточняет Omega Underground
.
Фильм вновь планирует поставить Чад Стахелски
по сценарию автора предыдущих частей Дерека Кольстада
. Помимо Киану Ривза
, к своим ролям вернутся Лоренс Фишбёрн
, Йен Макшейн
, Коммон
и Руби Роуз
, а Хироюки Санада
воплотит образ главы японского преступного синдиката.
Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019
года.
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