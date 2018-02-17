«Трансформерам» грозит перезагрузка

Сольником Бамблби, возможно, завершится существующая на данный момент киновселенная «Трансформеров»
, продержавшаяся целых десять лет.
Как сообщает портал Transformer World, студия Paramount заключила с Hasbro новый договор, согласно которому производитель игрушек получил полный творческий контроль над киносерией, связанной с его продукцией, а потому незамедлительно была свёрнута разработка всех будущих частей «Трансформеров».
Из-за этого, скорее всего, окажется не у дел Майкл Бэй
, в чьи планы входила развёрнутая киновселенная по Трансформерам. В настоящий момент сценаристы, работавшие над сиквелом «Последнего рыцаря»
, отпущены на все четыре стороны, а сам фильм, чей выход в прокат был запланирован на 2019-й, исчез из сетки релизов. Впрочем, Hasbro не собирается делать фильмы цикла ещё, как минимум, три года.
Что касается «Бамблби»
, то ему, похоже, повезло. Релиз спин-оффа остаётся без изменений, и зритель встретится с полюбившимся жёлтым трансформером 20 декабря
.
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