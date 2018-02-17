Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty

Стефано Соллима
, снявший сиквел «Убийцы»
под названием «Солдат»
, займёт режиссёрское кресло киноадаптации компьютерной игры Call of Duty
.
В настоящий момент Activision Blizzard ведёт переговоры с режиссёром, сообщает Variety. Впрочем, официального подтверждения этой информации от самой компании пока нет.
Сценарий к будущей ленте, которая может послужить толчком к возникновению новой киновселенной, написал Киран Фицджеральд
. Сюжет не будет связан с играми серии, но существует вероятность, что события развернутся в современном мире. Продюсером выступает Бобби Котик
.
Call of Duty представляет собой серию компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, посвящённых военным действиям в разные периоды истории (включая вымышленые), которые издают Activision и Aspyr Media. В серию входят четырнадцать основных игр (создаются компаниями Infinity Ward и Treyarch) и десять ответвлений. Первая игра вышла в 2003 году, а последняя на данный момент часть — Call of Duty: WWII
— увидела свет в 2017-м.
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