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Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
Стефано Соллима, снявший сиквел «Убийцы» под названием «Солдат», займёт режиссёрское кресло киноадаптации компьютерной игры Call of Duty.

Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty

В настоящий момент Activision Blizzard ведёт переговоры с режиссёром, сообщает Variety. Впрочем, официального подтверждения этой информации от самой компании пока нет.

Сценарий к будущей ленте, которая может послужить толчком к возникновению новой киновселенной, написал Киран Фицджеральд. Сюжет не будет связан с играми серии, но существует вероятность, что события развернутся в современном мире. Продюсером выступает Бобби Котик.

Call of Duty представляет собой серию компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, посвящённых военным действиям в разные периоды истории (включая вымышленые), которые издают Activision и Aspyr Media. В серию входят четырнадцать основных игр (создаются компаниями Infinity Ward и Treyarch) и десять ответвлений. Первая игра вышла в 2003 году, а последняя на данный момент часть — Call of Duty: WWII — увидела свет в 2017-м.
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Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty фотографии
Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty фотографии
Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty фотографии
Режиссёр сиквела «Убийцы» экранизирует игру Call of Duty фотографии
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