«Оно» продолжат снимать летом

Съёмки сиквела «Оно»
начнутся в Торонто 18 июня
и завершатся в ноябре, уверяет Omega Underground
.
Режиссёром продолжения экранизации романа Стивена Кинга
вновь числится Энди Мускетти
, сценарий написал Гэри Доберман
. Весь актёрский состав оригинала перекочует во вторую часть для того, чтобы предстать перед зрителями во флэшбэках.
Имена актёров, которым предстоит сыграть повзрослевших героев, возвращающихся в Дерри спустя 27 лет, пока держатся в секрете. Известно лишь, что Беверли может сыграть Джессика Честейн
или Эми Адамс
. Билл Скарсгард
, разумеется, вернётся с целью запугать нас в образе Пеннивайза.
Премьеру хоррора следует ожидать 6 сентября 2019
года.
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