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«Оно» продолжат снимать летом

17 февраля
2018 год

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17 февраля 2018
Съёмки сиквела «Оно» начнутся в Торонто 18 июня и завершатся в ноябре, уверяет Omega Underground.

«Оно» продолжат снимать летом

Режиссёром продолжения экранизации романа Стивена Кинга вновь числится Энди Мускетти, сценарий написал Гэри Доберман. Весь актёрский состав оригинала перекочует во вторую часть для того, чтобы предстать перед зрителями во флэшбэках.

Имена актёров, которым предстоит сыграть повзрослевших героев, возвращающихся в Дерри спустя 27 лет, пока держатся в секрете. Известно лишь, что Беверли может сыграть Джессика Честейн или Эми Адамс. Билл Скарсгард, разумеется, вернётся с целью запугать нас в образе Пеннивайза.

Премьеру хоррора следует ожидать 6 сентября 2019 года.
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сиквелХоррорЭкранизация
персоны
Эми АдамсСтивен КингБилл СкарсгардДжессика Честейн
фильмы
Оно

обсуждение >>
№ 1
горгона (Москва)   17.02.2018 - 17:32
Очень надеюсь что Беверли сыграет Эми Адамс, они с Софией Лиллис просто одно лицо! Я когда увидела первый раз трейлер, сразу подумала что Эми должна играть ее во второй части читать далее>>
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