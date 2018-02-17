Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн»

Потоковый сервис Netflix приютил у себя игровую многосерийную экранизацию серии ранобэ «Мастера меча онлайн»
(Sword Art Online), сообщает SpoilerTV
.
Зрителям поведают о приключениях Кирито, Асуны и других персонажей, которые дали согласие на участие в бета-тестировании MMO-игры Sword Art Online и оказались в ловушке игрового мира.
Сценаристкой и исполнительным продюсером будущего сериала является Лаэта Калогридис
. Сценарий ей помогут написать Джон Зинман
и Патрик Мэссет
. Съёмочный период стартует в начале 2019-го.
В интервью сайту Collider
Калогридис подчеркнула, что образы главных героев достанутся азиатским актёрам, а не белым, как, например, в прошлогоднем «Призраке в доспехах»
со Скарлетт Йоханссон
. Других подробностей о проекте пока нет.
Серия Sword Art Online, созданная японским писателем Рэкой Кавахарой
вместе с художником, выступающим под псевдонимом abec
, включает в себя романы, мангу, адаптацию в формате Drama CD, аниме-сериал и десяток видеоигр.
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