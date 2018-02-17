Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн»

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
Потоковый сервис Netflix приютил у себя игровую многосерийную экранизацию серии ранобэ «Мастера меча онлайн» (Sword Art Online), сообщает SpoilerTV.

Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн»

Зрителям поведают о приключениях Кирито, Асуны и других персонажей, которые дали согласие на участие в бета-тестировании MMO-игры Sword Art Online и оказались в ловушке игрового мира.

Сценаристкой и исполнительным продюсером будущего сериала является Лаэта Калогридис. Сценарий ей помогут написать Джон Зинман и Патрик Мэссет. Съёмочный период стартует в начале 2019-го.

Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн»

В интервью сайту Collider Калогридис подчеркнула, что образы главных героев достанутся азиатским актёрам, а не белым, как, например, в прошлогоднем «Призраке в доспехах» со Скарлетт Йоханссон. Других подробностей о проекте пока нет.

Серия Sword Art Online, созданная японским писателем Рэкой Кавахарой вместе с художником, выступающим под псевдонимом abec, включает в себя романы, мангу, адаптацию в формате Drama CD, аниме-сериал и десяток видеоигр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Игру «Персона 5» экранизируют для телевидения
Роберт Киркман превратит игру Summoners War в анимационный сериал
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыигрыЭкранизация

фотографии >>
Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн» фотографии
Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн» фотографии
Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн» фотографии
Netflix адаптирует «Мастеров меча онлайн» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Ильичёва-Рыжакова
14 февраля ушла из жизни актриса Марина Ильичёва-Рыжакова.
Юрий Войтов
13 февраля скончался актер Юрий Войтов.
Дмитрий Соловьев
12 февраля умер актер Дмитрий Соловьев.

День рождения >>

Игорь Бочкин
Григорий Добрыгин
Елена Кузьмина
Евгений Миллер
Раиса Недашковская
Фёдор Одиноков
Виктор Перевалов
Борис Хвошнянский
Антс Эскола
Раф Валлоне
Джозеф Гордон-Левитт
Рори Киннер
Мэри Энн Мобли
Доминик Перселл
Жерар Ринальди
Дьёрдь Черхальми
все родившиеся 17 февраля >>

Афиша кино >>

Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Журналист
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2016
Призрачная нить
драма
США, 2017
Муми-Тролли. Зимняя сказка
приключения, семейное кино, экранизация
Польша, Финляндия, 2017
SOS Матросу
музыкальный фильм
Россия, 2016
Махнём на луну
детский фильм, комедия, приключения
Перу, 2017
Недруги
вестерн, драма, приключения
США, 2017
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
Поезд на Париж
драма, исторический фильм, триллер
США, 2018
Язычники
драма
Россия, 2018
Лёд
драма, спортивный фильм
Россия, 2018
Сердцеед
исторический фильм, комедия
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью