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Алексей Герман-младший представил на Берлинале «Довлатова»

17 февраля
2018 год

Новости кино >>
17 февраля 2018
На Берлинском кинофестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего «Довлатов» с сербским актером Миланом Маричем в главной роли. И на премьере, и на пресс-показе фильм российского режиссера был принят благосклонно.

Алексей Герман-младший представил на Берлинале «Довлатова»

До первого публичного показа, состоявшегося во Дворце Берлинале, прошла пресс-конференция съемочной группы, в которой приняли участие, в том числе, и актеры Елена Лядова и Данила Козловский, сыгравшие в «Довлатове» эпизодические роли, и Милан Марич, для которого роль Довлатова стала первым большим опытом участия в международном проекте. Сам фильм сделан в копродукции России, Польши и Сербии. Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что во многом созданию фильма «Довлатов» помогло участие его предыдущей работы «Под электрическими облаками» в конкурсе Берлинале три года назад – именно тогда к новой работе Германа стали проявлять интерес зарубежные партнеры.

Действие фильма «Довлатов» происходит в первые ноябрьские дни 1971 года, когда в Ленинграде готовится празднование очередной годовщины Октябрьской революции, а писатель Сергей Довлатов, чьи литературные произведения нигде не публикуют, готовит репортажи для заводской газеты «Морской путь» и получает заказы на воодушевляющие интервью с поэтом-метростроевцем или написание стихов о нефти. Бродский (его в фильме играет артист Артур Бесчастный) еще не уехал из Ленинграда. Где-то на кухнях коммунальных квартир и творческих мастерских он читает стихи – в компании таких же, как он и Довлатов, творческих людей, не имеющих возможности реализоваться.

Зарубежные журналисты ожидаемо расспрашивали Германа-младшего о параллелях между изображенными ими событиями 1970-х и нынешней реальностью и существовании в России цензуры.

«В России нет такой тотальной цензуры, как была в СССР. Если бы была такая, фильма бы не было, мы бы с вами не встретились, он бы никогда не был снят. У нас, как и в других странах, существует определенная категория людей правых реакционных взглядов, которые пытаются навязать деятелям искусства их взгляд на мир, ограничить их свободу самовыражения. К сожалению, с каждым годом количество таких людей растет. Но пока они не победили», – отметил режиссер.

Свою картину в этом контексте он называет фильмом-предупреждением будущего: «Он говорит о том, что может случиться, о том, что нельзя уничтожать талантливых людей, губить судьбы, нельзя не давать художнику быть художниками. Трагических примеров этого много. Судьба Довлатова, Бродского – да и не только их».

Герман-младший снимал фильм как дань уважения и признание в любви людям той эпохи, того времени, «когда в России самой понятие занятий искусством было высочайшим признанием». И такого времени, как считает режиссер, может уже и не быть.

«Я восхищаюсь тем временем, теми людьми. Их несгибаемыми спинами, смелостью преданностью профессии. Я не такой. Я думаю, что я бы испугался, если бы у меня было 15% отказов или судов или тех проблем, которые были у них», – честно признался режиссер.

Фильм «Довлатов» участвует в конкурсе Берлинского кинофестиваля, который проходит с 15 по 25 февраля. Помимо него здесь представлены также новые картины Уэса Андерсона, Гаса Ван Сента, Лава Диаса и других режиссеров.

Маша Токмашева
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