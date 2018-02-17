Алексей Герман-младший представил на Берлинале «Довлатова»

На Берлинском кинофестивале
прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
«Довлатов
» с сербским актером Миланом Маричем
в главной роли. И на премьере, и на пресс-показе фильм российского режиссера был принят благосклонно.
До первого публичного показа, состоявшегося во Дворце Берлинале, прошла пресс-конференция съемочной группы, в которой приняли участие, в том числе, и актеры Елена Лядова
и Данила Козловский
, сыгравшие в «Довлатове» эпизодические роли, и Милан Марич, для которого роль Довлатова стала первым большим опытом участия в международном проекте. Сам фильм сделан в копродукции России, Польши и Сербии. Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что во многом созданию фильма «Довлатов» помогло участие его предыдущей работы «Под электрическими облаками
» в конкурсе Берлинале три года назад – именно тогда к новой работе Германа стали проявлять интерес зарубежные партнеры.
Действие фильма «Довлатов» происходит в первые ноябрьские дни 1971 года, когда в Ленинграде готовится празднование очередной годовщины Октябрьской революции, а писатель Сергей Довлатов, чьи литературные произведения нигде не публикуют, готовит репортажи для заводской газеты «Морской путь» и получает заказы на воодушевляющие интервью с поэтом-метростроевцем или написание стихов о нефти. Бродский (его в фильме играет артист Артур Бесчастный
) еще не уехал из Ленинграда. Где-то на кухнях коммунальных квартир и творческих мастерских он читает стихи – в компании таких же, как он и Довлатов, творческих людей, не имеющих возможности реализоваться.
Зарубежные журналисты ожидаемо расспрашивали Германа-младшего о параллелях между изображенными ими событиями 1970-х и нынешней реальностью и существовании в России цензуры.
«В России нет такой тотальной цензуры, как была в СССР. Если бы была такая, фильма бы не было, мы бы с вами не встретились, он бы никогда не был снят. У нас, как и в других странах, существует определенная категория людей правых реакционных взглядов, которые пытаются навязать деятелям искусства их взгляд на мир, ограничить их свободу самовыражения. К сожалению, с каждым годом количество таких людей растет. Но пока они не победили
», – отметил режиссер.
Свою картину в этом контексте он называет фильмом-предупреждением будущего: «Он говорит о том, что может случиться, о том, что нельзя уничтожать талантливых людей, губить судьбы, нельзя не давать художнику быть художниками. Трагических примеров этого много. Судьба Довлатова, Бродского – да и не только их».
Герман-младший снимал фильм как дань уважения и признание в любви людям той эпохи, того времени, «когда в России самой понятие занятий искусством было высочайшим признанием». И такого времени, как считает режиссер, может уже и не быть.
«Я восхищаюсь тем временем, теми людьми. Их несгибаемыми спинами, смелостью преданностью профессии. Я не такой. Я думаю, что я бы испугался, если бы у меня было 15% отказов или судов или тех проблем, которые были у них
», – честно признался режиссер.
Фильм «Довлатов» участвует в конкурсе Берлинского кинофестиваля, который проходит с 15 по 25 февраля. Помимо него здесь представлены также новые картины Уэса Андерсона
, Гаса Ван Сента
, Лава Диаса и других режиссеров.
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