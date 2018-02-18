«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд

Сегодня, 18 февраля
, исполнилось 50
лет известной американской актрисе, певице и писательнице Молли Рингуолд
, прославившейся в 80-х благодаря ролям в фильмах Джона Хьюза
.
Молли Кэтлин Рингуолд
родилась 18 февраля 1968
года в Розвилле (штат Калифорния) в семье слепого джазового пианиста Роберта Скотта Рингуолда
и домохозяйки и повара Адель Эдит
. Актёрское дарование проявила ещё в возрасте пяти лет, выступив в спектакле «Алиса в Стране чудес»
. А через год Молли записала альбом I Wanna Be Loved by You
в стиле диксиленд со своим отцом и его группой Fulton Street Jazz Band
.
В 1979-м юная актриса дебютировала на телевидении, сыграв Молли Паркер в сериалах «Различные ходы»
и «Факты из жизни»
. В 1982-м состоялся её кинодебют в «Буре» Пола Мазурски
, после чего её приметил Джон Хьюз и пригласил на роль Саманты в молодёжной романтической комедии «Шестнадцать свечей»
. Участие в фильме принесло ей награду Young Artist Awards в номинации «Лучшая женская роль в комедии или драме» и заслуженную популярность. Статус звезды актриса закрепила, сыграв в ещё нескольких картинах Хьюза: «Клуб "Завтрак"»
и «Милашка в розовом»
. Впрочем, удачный тандем продлился недолго — в 1987 году Рингуолд отказалась от главной роли в его фильме «Нечто замечательное»
.
На счету актрисы более 60
ролей в кино и на телеидении. Она снималась у таких режиссёров, как Ламонт Джонсон
(«Космический охотник: Приключения в запретной зоне»
), Жан-Люк Годар
(«Король Лир»
), Джеймс Тобак
(«Специалист по съёму»
), Джон Эвилдсен
(«Надолго ли?»
), Алан Алда
(«Свадьба Бетси»
), Мик Гаррис
(«Противостояние»
), Кевин Уильямсон
(«Убить миссис Тингл»
) и Питер Гринуэй
(«Чемоданы Тульса Люпера: Моавитская история»
). Её партнёрами по картинам были Эмилио Эстевес
, Джадд Нельсон
, Энтони Майкл Холл
, Роберт Дауни-младший
и другие известные актёры.
Обладательница трёх наград. В 1988-м её отметили за роль в драме «Надолго ли?» в номинации «лучшая актриса» на кинофестивале в Париже, а 2005-м она вместе с остальным актёрским составом получила приз MTV за участие в ленте «Клуб "Завтрак"». В настоящий момент, в основном, снимается в сериалах и малоизвестных фильмах.
обсуждение >>