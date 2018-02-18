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«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд

18 февраля
2018 год

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18 февраля 2018
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 50 лет известной американской актрисе, певице и писательнице Молли Рингуолд, прославившейся в 80-х благодаря ролям в фильмах Джона Хьюза.

«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд

Молли Кэтлин Рингуолд родилась 18 февраля 1968 года в Розвилле (штат Калифорния) в семье слепого джазового пианиста Роберта Скотта Рингуолда и домохозяйки и повара Адель Эдит. Актёрское дарование проявила ещё в возрасте пяти лет, выступив в спектакле «Алиса в Стране чудес». А через год Молли записала альбом I Wanna Be Loved by You в стиле диксиленд со своим отцом и его группой Fulton Street Jazz Band.

В 1979-м юная актриса дебютировала на телевидении, сыграв Молли Паркер в сериалах «Различные ходы» и «Факты из жизни». В 1982-м состоялся её кинодебют в «Буре» Пола Мазурски, после чего её приметил Джон Хьюз и пригласил на роль Саманты в молодёжной романтической комедии «Шестнадцать свечей». Участие в фильме принесло ей награду Young Artist Awards в номинации «Лучшая женская роль в комедии или драме» и заслуженную популярность. Статус звезды актриса закрепила, сыграв в ещё нескольких картинах Хьюза: «Клуб "Завтрак"» и «Милашка в розовом». Впрочем, удачный тандем продлился недолго — в 1987 году Рингуолд отказалась от главной роли в его фильме «Нечто замечательное».

«Клуб Завтрак»

На счету актрисы более 60 ролей в кино и на телеидении. Она снималась у таких режиссёров, как Ламонт Джонсон («Космический охотник: Приключения в запретной зоне»), Жан-Люк Годар («Король Лир»), Джеймс Тобак («Специалист по съёму»), Джон Эвилдсен («Надолго ли?»), Алан Алда («Свадьба Бетси»), Мик Гаррис («Противостояние»), Кевин Уильямсон («Убить миссис Тингл») и Питер Гринуэй («Чемоданы Тульса Люпера: Моавитская история»). Её партнёрами по картинам были Эмилио Эстевес, Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Роберт Дауни-младший и другие известные актёры.

Обладательница трёх наград. В 1988-м её отметили за роль в драме «Надолго ли?» в номинации «лучшая актриса» на кинофестивале в Париже, а 2005-м она вместе с остальным актёрским составом получила приз MTV за участие в ленте «Клуб "Завтрак"». В настоящий момент, в основном, снимается в сериалах и малоизвестных фильмах.
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Алан АлдаМик ГаррисЖан-Люк ГодарПитер ГринуэйРоберт Дауни мл.Пол МазурскиДжадд НельсонМолли РингуолдДжеймс ТобакЭнтони Майкл ХоллДжон ХьюзДжон Джи ЭвилдсенЭмилио Эстевес
фильмы
БуряКлуб «Завтрак»Король ЛирКосмический охотник: Приключения в запретной зонеМилашка в розовомПротивостояниеСвадьба БетсиСпециалист по съемуУбить миссис ТинглФакты из жизниЧемоданы Тульса Люпера. Часть 1Шестнадцать свечей

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«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд фотографии
«Клуб "Завтрак"»
«Клуб "Завтрак"»
«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд фотографии
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