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Дев Патель станет Дэвидом Копперфильдом

18 февраля
2018 год

Новости кино >>
18 февраля 2018
Дев Патель исполнит титульную роль в новой экранизации «Дэвида Копперфильда» Чарльза Диккенса.

Дев Пател / Армандо Иануччи

Согласно Variety, режиссёром будущей ленты станет Армандо Иануччи, поставивший сатирическую комедию «Смерть Сталина», которую в России лишили прокатного удостоверения.

Действие фильма развернётся не в девятнадцатом веке, как в оригинале, а в новом тысячелетии. Авторами сценария являются сам Ианнуччи и Саймон Блэкуэлл («Вице-президент»).

На счету знаменитого романа не один десяток экранизаций. Первые адаптации датируются 1911 и 1913 годами, а самой известной является версия 1935 года, снятая Джорджем Кьюкором. Копперфильда в разные годы играли Фредди Бартоломью, Лоуренс Оливье, Иэн Маккеллен, Дэниэл Рэдклифф и другие известные актёры.
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