Дев Патель станет Дэвидом Копперфильдом

Дев Патель
исполнит титульную роль в новой экранизации «Дэвида Копперфильда» Чарльза Диккенса
.
Согласно Variety, режиссёром будущей ленты станет Армандо Иануччи
, поставивший сатирическую комедию «Смерть Сталина»
, которую в России лишили прокатного удостоверения.
Действие фильма развернётся не в девятнадцатом веке, как в оригинале, а в новом тысячелетии. Авторами сценария являются сам Ианнуччи и Саймон Блэкуэлл
(«Вице-президент»
).
На счету знаменитого романа не один десяток экранизаций. Первые адаптации датируются 1911 и 1913 годами, а самой известной является версия 1935 года, снятая Джорджем Кьюкором
. Копперфильда в разные годы играли Фредди Бартоломью
, Лоуренс Оливье
, Иэн Маккеллен
, Дэниэл Рэдклифф
и другие известные актёры.
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