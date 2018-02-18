Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роланд Эммерих погрузится в историю древней цивилизации майя

18 февраля
2018 год

Новости кино >>
18 февраля 2018
Роланд Эммерих решил вернуться к историческому кино.

Роланд Эммерих погрузится в историю древней цивилизации майя

Немецкий режиссёр взялся за драму «Властелин майя» (Maya Lord), уверяет Slash Film. Основой для будущего фильма послужит одноимённый роман Джона Коу Роббинса, чьё действие разворачивается на фоне противостояния конкистадоров и древней цивилизации.

По сюжету солдат Герреро и священник Агилера после кораблекрушения, случившегося возле полуострова Юкатан, попадают в плен к племени майя. В результате, первый отдаёт предпочтение новой для себя культуре, а святой отец остаётся верен своим идеалам. Решающим событием в их взаимоотношениях становится прибытие конкистадоров в 1519 году.

Подробности о съёмках и актёрском составе ленты пока не сообщаются.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Луна упадёт
Роланд Эммерих показал декорации нового «Дня независимости»
Поиск по меткам
Экранизация
персоны
Роланд Эммерих

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Ильичёва-Рыжакова
14 февраля ушла из жизни актриса Марина Ильичёва-Рыжакова.

День рождения >>

Константин Григорьев
Светлана Данильченко
Алла Клюка
Замира Колхиева
Кристина Кучеренко
Алексей Осипов (II)
Ёла Санько
Аркадий Укупник
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джон Траволта
Том Уисдом
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью