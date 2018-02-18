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Новости кино Роланд Эммерих погрузится в историю древней цивилизации майя Немецкий режиссёр экранизирует роман Джона Коу Роббинса «Властелин майя».

История кино Структурная модель содержания аудиовизуальных медиатекстов на тему школы и вуза Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.

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