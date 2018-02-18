Роланд Эммерих погрузится в историю древней цивилизации майя

Роланд Эммерих
решил вернуться к историческому кино.
Немецкий режиссёр взялся за драму «Властелин майя»
(Maya Lord), уверяет Slash Film
. Основой для будущего фильма послужит одноимённый роман Джона Коу Роббинса
, чьё действие разворачивается на фоне противостояния конкистадоров и древней цивилизации.
По сюжету солдат Герреро и священник Агилера после кораблекрушения, случившегося возле полуострова Юкатан, попадают в плен к племени майя. В результате, первый отдаёт предпочтение новой для себя культуре, а святой отец остаётся верен своим идеалам. Решающим событием в их взаимоотношениях становится прибытие конкистадоров в 1519 году.
Подробности о съёмках и актёрском составе ленты пока не сообщаются.
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