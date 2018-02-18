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«Леденящие душу приключения Сабрины» обзавелись актёрами

18 февраля
2018 год

Новости кино >>
18 февраля 2018
Ремейк «Сабрины — маленькой ведьмы», который под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» выйдет на Netflix, обрастает актёрским составом.

«Леденящие душу приключения Сабрины» обзавелись актёрами

Как сообщает издание Variety, к уже заявленной ранее Кирнан Шипке присоединились Джаз Синклер, Мишель Гомес и Чанс Пердомо. Первая предстанет в качестве Розалинд Уокер, лучшей подруги Сабрины. Гомес воплотит образ школьной учительницы Сабрины Мэри Уорделл, одержимой служанкой дьявола Мадам Сатана. А Пердомо сыграет колдуна Эмброуза Спеллмана, которого держат под домашним арестом. Кроме того, в телешоу появится кот Сэйлем.

В сериале, основанном на одноимённом комиксе, пойдёт рассказ о юной ведьме Сабрине Спеллман (Шипка), которая борется со злом внутри себя и в своём родном городе Гриндейл.

За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти, Ли Толанд Кригер и Сара Шехтер.
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