«Леденящие душу приключения Сабрины» обзавелись актёрами

Ремейк «Сабрины — маленькой ведьмы»
, который под названием «Леденящие душу приключения Сабрины»
выйдет на Netflix, обрастает актёрским составом.
Как сообщает издание Variety, к уже заявленной ранее Кирнан Шипке
присоединились Джаз Синклер
, Мишель Гомес
и Чанс Пердомо
. Первая предстанет в качестве Розалинд Уокер, лучшей подруги Сабрины. Гомес воплотит образ школьной учительницы Сабрины Мэри Уорделл, одержимой служанкой дьявола Мадам Сатана. А Пердомо сыграет колдуна Эмброуза Спеллмана, которого держат под домашним арестом. Кроме того, в телешоу появится кот Сэйлем.
В сериале, основанном на одноимённом комиксе, пойдёт рассказ о юной ведьме Сабрине Спеллман (Шипка), которая борется со злом внутри себя и в своём родном городе Гриндейл.
За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса
, Грег Берланти
, Ли Толанд Кригер
и Сара Шехтер
.
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